GÃ¼ncelleme: 14:37, 02 Åžubat 2018 Cuma

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§men faciasÄ±... 90 kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti



Foto: ArÅŸiv

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM),Â LibyaÂ aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ gÃ¶Ã§menÂ taÅŸÄ±yan bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 kiÅŸinin boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na telefonla baÄŸlanan IOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Olivia Headon, bu sabah erken saatlerde Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki liman kenti Zuvare aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen faciada, teknenin kapasitesinden fazla insan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alabora olduÄŸunu sÃ¶yledi. Headon, IOM Libya ofisine gÃ¶re teknedeki yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden 10 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurduÄŸunu belirten Headon, "AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberlere gÃ¶re Ã¶len 10 gÃ¶Ã§menin ikisi LibyalÄ±, 8'i Pakistan asÄ±llÄ±. Libya sahil gÃ¼venliÄŸi arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor." diye konuÅŸtu.Â Teknedeki gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun PakistanlÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgiler edindiklerini aktaran Headon, tekneden 2 kiÅŸinin yÃ¼zerek kÄ±yÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1 kiÅŸinin de balÄ±kÃ§Ä± teknesi tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Headon, bu yÄ±l Akdeniz'de hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 246'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Avrupa kÄ±yÄ±larÄ±na ayak basan gÃ¶Ã§menlerin de 6 bin 624 olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.