Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

SÃ¼per Lig'de,Â FenerbahÃ§eÂ ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle bazÄ±Â yollarÂ trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n 19.00'da FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'nde FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda oynanacak futbol mÃ¼sabakasÄ± sebebiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, yarÄ±n saat 16.00'dan mÃ¼sabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtÃ§u ParkÄ± Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) ile KÃ¶rdere SokaÄŸÄ±'nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerinden Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Hatay'da hakkÄ±ndaki 3 dava kapsamÄ±nda, THKP-C Acilciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±sÄ± ve 2013'te ReyhanlÄ±'da 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± da olan MihraÃ§ Ural hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen 6 roketli saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lan DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na komandolar tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikildi. TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 823'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Atina Ä°stinaf Hakimleri Konseyi,TÃ¼rkiyeâ€™nin DHKP-C Ã¼yesi Mehmet DoÄŸanâ€™Ä±n iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
SÃ¼per Lig'de, FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak
Fransa, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine TÃ¼rkiye'den gelen tepki sonrasÄ± ikinci kez geri adÄ±m attÄ±
OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya'nÄ±n, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda, "TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k, hepsinin de canÄ±na okuyacaÄŸÄ±z, tertemiz edeceÄŸiz." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD'nin, Heniyye'yi terÃ¶r listesine alma kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu baÄŸlamda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.
Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kurucu baÅŸkan Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada , "Askerlik sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan haberler tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r. BÃ¶yle bir haber doÄŸru deÄŸildir" dedi
Ankara Ã‡ukurambar'daki vergi dairesinin alt katÄ±nda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle patlama meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki askeri Ã¼s bÃ¶lgesi ile Ã‡ukurca'daki GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda bulunan askeri Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±da 3 asker ÅŸehit oldu