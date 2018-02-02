GÃ¼ncelleme: 14:56, 02 Åžubat 2018 Cuma

Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak



Foto: ArÅŸiv

SÃ¼per Lig'de, FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SÃ¼per Lig'de,Â FenerbahÃ§eÂ ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle bazÄ±Â yollarÂ trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n 19.00'da FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'nde FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda oynanacak futbol mÃ¼sabakasÄ± sebebiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, yarÄ±n saat 16.00'dan mÃ¼sabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtÃ§u ParkÄ± Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) ile KÃ¶rdere SokaÄŸÄ±'nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

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