GÃ¼ncelleme: 15:19, 02 Åžubat 2018 Cuma

Tillerson'dan 'Venezuela'da darbe olabilir' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BBC'nin haberine gÃ¶re,Â Tillerson, Latin Amerika seyahatinden Ã¶nce Texas Ãœniversitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Venezuela'da ordununÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'yu devirebileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Tillerson, ABD'nin rejim deÄŸiÅŸimini desteklemediÄŸini ve ellerinde planlanmÄ±ÅŸ herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini dile getirdi.

Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarÄ±nda mÃ¼dahalede bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Tillerson, "Venezuela ve GÃ¼ney Amerika tarihinde, iÅŸler Ã§ok kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸinde ve liderler artÄ±k halka hizmet edemediÄŸinde, genellikle ordunun deÄŸiÅŸim aracÄ± olduÄŸu zamanlardÄ±r." dedi.

Maduro'nun KÃ¼ba'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talep etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Tillerson, "Mutfak onun iÃ§in biraz fazla Ä±sÄ±nÄ±rsa, KÃ¼ba'da, kendisine plajda gÃ¼zel bir malikane verebilecek bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± olduÄŸundan eminim." ifadelerini kullandÄ±.

Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza ise Tillerson'un yorumlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek Latin Amerika Ã¼lkelerini ortak bir dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ± birleÅŸmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Resmi ziyaret iÃ§in KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da bulunan Arreaza, "Emperyalizm dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zdÄ±r. Trump, Venezuela ve Orta Amerika gÃ¶Ã§menlerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi Meksika'ya da aynÄ± ÅŸekilde davranÄ±yor. Emperyalizm hiÃ§bir ÅŸeye saygÄ± duymuyor." diye konuÅŸtu.