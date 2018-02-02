Avustralyaâ€™da devlet sÄ±rlarÄ± ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±

Avustralya federal hÃ¼kÃ¼metinin bakanlar kurulu tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan iki dolap dolusu Ã§ok gizli belgenin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla baÅŸkent Canberraâ€™daki ikinci el dÃ¼kkanÄ±nda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Avustralya yayÄ±n kurumu ABC'de yayÄ±mlanan habere gÃ¶re, federal hÃ¼kÃ¼mete ait Ã§ok aÄŸÄ±r ve anahtarlarÄ± bulunamayan iki dosya dolabÄ±, baÅŸkent Canberraâ€™daki eski hÃ¼kÃ¼met malzemelerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkanda ikinci el olarak satÄ±ldÄ±.
AÄŸÄ±r ve anahtarlarÄ± olmayan dolaplarÄ± ucuza alan ismi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸi, matkapla delerek aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dolaplarÄ±n iÃ§inde yer alan Ã§ok gizli bakanlar kurulu tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan dosyalarÄ± fark edince ABCâ€™ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
ABCâ€™nin tutanaklarda yer alan, eski BaÅŸbakan Kevin Rudd dÃ¶neminde 4 tesisatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan, Ã¼creti devlet tarafÄ±ndan Ã¶denen evlerin Ã§atÄ±larÄ±na izolasyon dÃ¶ÅŸenmesi ve eski GÃ¶Ã§ BakanÄ± Scott Morrisonâ€™un sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara verilecek koruma vizelerinin yavaÅŸlatÄ±lmasÄ± konusundaki talimatlarÄ±nÄ± haber olarak yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Avustralya iÃ§ politikasÄ±na yÃ¶nelik gizli belgelerin yanÄ± sÄ±ra ulusal gÃ¼venliÄŸi kapsayan Ã§ok gizli belgelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dosyalara, Avustralya GÃ¼venlik Ä°stihbarat Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ASIO) tarafÄ±ndan el konuldu. ABCâ€™nin Canberraâ€™daki ofisine gelen ASIO yetkilileri sÃ¶z konusu dolaplardan Ã§Ä±kan belgeleri "mÃ¼ttefikleriyle iliÅŸkileri konusunda Ã§ok gizli bilgilerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Avustralya'ya zarar verebilir" gerekÃ§esiyle koruma altÄ±na aldÄ±. El konulan bakanlar kurulu tutanaklarÄ±nda, Avustralya'nÄ±n beÅŸ ayrÄ± mÃ¼ttefikiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik ve istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã¶nde gelen isimlerinden Chris Bowen, yaÅŸanan durumun â€œinanÄ±lmaz derecede ciddi" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Olaya tepki gÃ¶steren baÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Andrew Wilkie ise "Bu durum istihbarat ortaklarÄ±mÄ±za ve mÃ¼ttefiklerimize ÅŸu sinyali gÃ¶nderiyor: Bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve istihbarat sÃ¶z konusu olduÄŸunda Avustralya gÃ¼venilir olmayabilir." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–te yandan BaÅŸbakanlÄ±k ve Kabine Sekreteri Martin Parkinson, ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden belgelerin yayÄ±nlanmamasÄ± konusunda ABC ile anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ±, dosyalarÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla da olsa satÄ±lmasÄ± ve yayÄ±n kuruluÅŸuna ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼reci hakkÄ±nda,Â Avustralya federal polisi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
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Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
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