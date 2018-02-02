Yunanistan'dan, TÃ¼rkiye'nin DHKP-C'li DoÄŸan'Ä± iade talebi iÃ§in ret kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da mahkeme, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda yakalanan ve tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesiÂ Mehmet DoÄŸan hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Atina Ä°stinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C Ã¼yesi Mehmet DoÄŸan'a iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin iade talebine ret kararÄ± verdi.

SavcÄ± Efstathia Kapagianni, Fransa tarafÄ±ndan daha Ã¶nce sanÄ±ÄŸa iltica hakkÄ± verildiÄŸini anÄ±msatarak, TÃ¼rkiye'ye iadesinin reddini talep etti.

Kapagianni, sanÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rkiye'ye iadesi durumunda can gÃ¼venliÄŸinin tehlikede olabileceÄŸini savundu. Mahkeme, savcÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.Â

Ã–te yandan diÄŸer Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ Åžadi Naci Ã–zpolat hakkÄ±ndaki davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 6 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼lecek.Â TÃ¼rkiye, Ã–zpolat veÂ diÄŸer Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Hazal SeÃ§er'in de iadesini talep ediyor.

GeÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ± sonunda Atina'da Ã¼Ã§ hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C Ã¼yesi, "patlayÄ±cÄ± madde ve silah bulundurmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suÃ§lamalarÄ±yla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmiÅŸti.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin operasyonunda,Â bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, patlayÄ±cÄ± madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geÃ§irilmiÅŸti.

Yakalanan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri arasÄ±nda, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n faili olan, ardÄ±ndan mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ bir botun SakÄ±z AdasÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§irilmesine iliÅŸkinÂ Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi de bulunuyor.

Yunan basÄ±nÄ±, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±ndakiÂ ziyaretinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ±na yÃ¶nelik bulgular olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.