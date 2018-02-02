GÃ¼ncelleme: 16:57, 02 Åžubat 2018 Cuma

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 14. gÃ¼n... DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TSK ve Ã–SO'nun Suriye'ninÂ AfrinÂ kentine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â 14'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.

Harekat kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lanÂ DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na komandolarca TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±nda stratejik Ã¶neme sahip DarmÄ±k DaÄŸÄ±'ndan harekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak'tan bu yana PYD/PKK mensuplarÄ±nca Kilis'e roket saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleniyordu. Hava ve karadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±nan bÃ¶lgeye giren komandolar, daÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼tten temizledi.

Harekata katÄ±lan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafÄ±ndan kayda alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, daÄŸÄ±n zirvesine Ã§Ä±kan baÅŸka bir askerin "TÃ¼rk milletine armaÄŸandÄ±r." diyerek elindeki TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± diktiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TOPÃ‡U ATIÅžLARI SÃœRÃœYOR

ReyhanlÄ±, Hassa ve KÄ±rÄ±khan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Afrin batÄ± kÄ±rsalÄ±nda yer alan terÃ¶ristlere ait birÃ§ok mevzi, TSK'ye ait Ã§oklu roketatar ve topÃ§u birliklerince vuruluyor.



Bu arada, sÄ±nÄ±r birliklerine askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

Harekata iliÅŸkin TSK'dan yeni bir aÃ§Ä±klama geldi. Son yapÄ±lan hava harekatÄ±nda 6 hedefin imha edildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, harekat kapsamÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n da 823'e yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi.Â

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ± ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu ve silah mevzii olarak kullanÄ±lan 6 hedef imha edilmiÅŸtir. HarekÃ¢ta katÄ±lan uÃ§aklar emniyetle Ã¼slerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸlerdir.Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 823 olmuÅŸtur.Â Hava harekatÄ± ve kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile desteklenen kara harekatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam etmektedir."

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