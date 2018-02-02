Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in Deprem Ä°daresi ve (CEA) ve Ã‡in Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliÅŸtirdiÄŸi "Cang HÄ±ng-1" adlÄ± uydu, Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ (Ã‡ang CÄ±ng) 2D roketiyle Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gobi Ã‡Ã¶lÃ¼â€™nde bulunan CiuÃ§Ã¼en Uydu FÄ±rlatma Merkeziâ€™nden yÃ¶rÃ¼ngesine yollandÄ±.
DÃ¼nyadan yaklaÅŸÄ±k 500 kilometre uzaklÄ±ktaki yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸecek "Cang HÄ±ng-1" sismo elektromanyetik uydu, bilim insanlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyadaki elektromanyetik alanlarÄ±, iyonosferi ve yÃ¼ksek enerji partikÃ¼llerini izlemesine yardÄ±m edecek.
"Cang HÄ±ng-1", Ã‡in'de 6 ve Ã¼zeri, dÃ¼nyada ise 7 ve Ã¼zeri bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte depremleri izleyerek yer kÃ¼redeki deprem kuÅŸaklarÄ± hakkÄ±nda bilgi toplayacak.
Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde, yer kabuÄŸunda elektromanyetik dalgalar meydana getiren depremlerin tahmininde de kullanÄ±lmasÄ± planlanan Cang HÄ±ng-1, Ã§eÅŸitli dedektÃ¶rlerle donatÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan Cang HÄ±ng isminin, milattan sonra 25-220 dÃ¶nemlerinde yaÅŸamÄ±ÅŸ ve deprem gÃ¶sterici sismokop cihazÄ±nÄ±n icad edilmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ã‡inli bir alimden geldiÄŸi belirtildi.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini iddia etti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Tacikistan'da yasaklanan Ä°slami UyanÄ±ÅŸ Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.
Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu SGK'ye baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 315 kiÅŸi yaralandÄ±
KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, CTP LefkoÅŸa Milletvekili Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi