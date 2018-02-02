GÃ¼ncelleme: 17:18, 02 Åžubat 2018 Cuma

Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi





Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in Deprem Ä°daresi ve (CEA) ve Ã‡in Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliÅŸtirdiÄŸi "Cang HÄ±ng-1" adlÄ± uydu, Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ (Ã‡ang CÄ±ng) 2D roketiyle Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gobi Ã‡Ã¶lÃ¼â€™nde bulunan CiuÃ§Ã¼en Uydu FÄ±rlatma Merkeziâ€™nden yÃ¶rÃ¼ngesine yollandÄ±. DÃ¼nyadan yaklaÅŸÄ±k 500 kilometre uzaklÄ±ktaki yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸecek "Cang HÄ±ng-1" sismo elektromanyetik uydu, bilim insanlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyadaki elektromanyetik alanlarÄ±, iyonosferi ve yÃ¼ksek enerji partikÃ¼llerini izlemesine yardÄ±m edecek. "Cang HÄ±ng-1", Ã‡in'de 6 ve Ã¼zeri, dÃ¼nyada ise 7 ve Ã¼zeri bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte depremleri izleyerek yer kÃ¼redeki deprem kuÅŸaklarÄ± hakkÄ±nda bilgi toplayacak. Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde, yer kabuÄŸunda elektromanyetik dalgalar meydana getiren depremlerin tahmininde de kullanÄ±lmasÄ± planlanan Cang HÄ±ng-1, Ã§eÅŸitli dedektÃ¶rlerle donatÄ±ldÄ±. Ã–te yandan Cang HÄ±ng isminin, milattan sonra 25-220 dÃ¶nemlerinde yaÅŸamÄ±ÅŸ ve deprem gÃ¶sterici sismokop cihazÄ±nÄ±n icad edilmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ã‡inli bir alimden geldiÄŸi belirtildi.

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