GÃ¼ncelleme: 17:37, 02 Åžubat 2018 Cuma

PYD/PKK'nÄ±n ReyhanlÄ±'ya roketli saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti





Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen 6 roketli saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesini iÅŸgal eden PYD/PKKÂ mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±nÂ ReyhanlÄ±Â ilÃ§esineÂ bugÃ¼nÂ dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±lardaÂ 2 kiÅŸininÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼,Â 16 kiÅŸininÂ yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hatay ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Afrin bÃ¶lgesinden ReyhanlÄ± ilÃ§esine toplam 6 askeri mÃ¼himmat atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Askeri mÃ¼himmatÄ±n 3â€™Ã¼nÃ¼n boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸerek infilak ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°ki vatandaÅŸÄ±mÄ±z kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 2â€™si aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 16 yaralÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±z ise Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ahmet Åžanverdi ve RÄ±fat Sinirli olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

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