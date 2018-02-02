BelÃ§ika sokaklarÄ±ndaki asker sayÄ±sÄ± azaltÄ±lacak

BelÃ§ikaÂ resmi haber ajansÄ± Belga'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lke genelinde terÃ¶r alarm seviyesinin 3'ten 2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden sonra BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti bakanlar kurulunun sokaklardakiÂ askerÂ sayÄ±sÄ±nÄ± kademeli olarak azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan BelÃ§ika Savunma BakanÄ± Steven Vandeput, halihazÄ±rda bine yakÄ±n olan asker sayÄ±sÄ±nÄ±n bu ay 750'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini ifade etti.
Vandeput, acil durumlara mÃ¼dahale etmek iÃ§in ihtiyaten hazÄ±rda bir asker ekibinin de tutulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BelÃ§ikaÂ Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM), 23 Ocak'ta, yeni deÄŸerlendirmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda 3 olarak belirlenen terÃ¶r tehdidi alarmÄ±nÄ±n 2'ye Ã§ekilmesi kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
BrÃ¼ksel'de bir metro istasyonu ve havalimanÄ±nda 22 Mart 2016'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 32 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 270 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti. Ãœlkede terÃ¶r tehdidi alarmÄ± bu Ã§erÃ§evede Ã¶nce 4'e Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, daha sonra da 3'e indirilmiÅŸti.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra alÄ±nan tedbirler Ã§erÃ§evesinde askerler, ÅŸehrin Ã¶nemli noktalarÄ±nda nÃ¶bet tutmaya ve devriye gezmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±l iÃ§inde devriye gezen askerlerin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan bazÄ± kiÅŸileri etkisiz hale getirdiÄŸi bildirilmiÅŸti.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini iddia etti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Tacikistan'da yasaklanan Ä°slami UyanÄ±ÅŸ Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.
Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu SGK'ye baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 315 kiÅŸi yaralandÄ±
KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, CTP LefkoÅŸa Milletvekili Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi