GÃ¼ncelleme: 19:34, 02 Åžubat 2018 Cuma

BelÃ§ika sokaklarÄ±ndaki asker sayÄ±sÄ± azaltÄ±lacak





BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ikaÂ resmi haber ajansÄ± Belga'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lke genelinde terÃ¶r alarm seviyesinin 3'ten 2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden sonra BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti bakanlar kurulunun sokaklardakiÂ askerÂ sayÄ±sÄ±nÄ± kademeli olarak azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan BelÃ§ika Savunma BakanÄ± Steven Vandeput, halihazÄ±rda bine yakÄ±n olan asker sayÄ±sÄ±nÄ±n bu ay 750'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini ifade etti. Vandeput, acil durumlara mÃ¼dahale etmek iÃ§in ihtiyaten hazÄ±rda bir asker ekibinin de tutulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BelÃ§ikaÂ Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM), 23 Ocak'ta, yeni deÄŸerlendirmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda 3 olarak belirlenen terÃ¶r tehdidi alarmÄ±nÄ±n 2'ye Ã§ekilmesi kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. BrÃ¼ksel'de bir metro istasyonu ve havalimanÄ±nda 22 Mart 2016'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 32 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 270 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti. Ãœlkede terÃ¶r tehdidi alarmÄ± bu Ã§erÃ§evede Ã¶nce 4'e Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, daha sonra da 3'e indirilmiÅŸti. TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra alÄ±nan tedbirler Ã§erÃ§evesinde askerler, ÅŸehrin Ã¶nemli noktalarÄ±nda nÃ¶bet tutmaya ve devriye gezmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±l iÃ§inde devriye gezen askerlerin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan bazÄ± kiÅŸileri etkisiz hale getirdiÄŸi bildirilmiÅŸti.

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