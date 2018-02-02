GÃ¼ncelleme: 17:57, 02 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§tÄ±: 20 yaralÄ±





Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerininÂ DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyenÂ Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ±Â sonucu 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu KudÃ¼s'teki Ä°seviye beldesinde Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla bir grup Filistinli cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz, ses bombasÄ± ve plastik mermiyle mÃ¼dahalesinde gÃ¶stericilerden 20 kiÅŸi Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n yakÄ±n hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼ndÃ¼r Ä°srailâ€™e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, polislerin geniÅŸ Ã§aplÄ± baskÄ±n ve gÃ¶zaltÄ± operasyonlarÄ±ndan sonra DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Ä°seviye beldesinde Filistinlilerin bazÄ± iÅŸ yerlerini yÄ±kma ve caddelerde asÄ±lÄ± milli sloganlar ile fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â

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