Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli gÃ¶stericilere mÃ¼dahale: 42 yaralÄ±

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria, Gazze sÄ±nÄ±rÄ± ve DoÄŸu KudÃ¼s'te, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 42 Filistinli gÃ¶sterici yaralandÄ±.
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto edenÂ Filistinli gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek ve plastik mermiyle yaralananÂ 7 kiÅŸiÂ ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenenÂ 31 Filistinliye tÄ±bbi mÃ¼dahalede bulunulduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, 5 kiÅŸinin gerÃ§ek 2 kiÅŸinin ise plastik mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda protesto edildi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
YaralÄ±lardan ikisinin aÄŸÄ±r, diÄŸerlerinin orta derecede olduÄŸunu ifade eden Kudra, onlarca kiÅŸinin de gazdan etkilendiÄŸini kaydetti.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu KudÃ¼s'teki Ä°seviye beldesinde Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla bir grup Filistinli cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.Â
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz, ses bombasÄ± ve plastik mermiyle mÃ¼dahalesinde gÃ¶stericilerden 20 kiÅŸi Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde yaralandÄ±.
YaralÄ±larÄ±n yakÄ±n hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere son iki aydÄ±r tek bir insani yardÄ±m konvoyunun bile gidemediÄŸini belirterek, taraflara insani yardÄ±m eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Guatemala'nÄ±n kuzeyindeki ormanlÄ±k alanÄ±n altÄ±nda saklÄ±, antik Maya uygarlÄ±ÄŸÄ±ndan kalma yapÄ±lar tespit edildi
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, BatÄ± Åžeria'da, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bÃ¶lgede ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 42 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini iddia etti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Tacikistan'da yasaklanan Ä°slami UyanÄ±ÅŸ Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.
Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu SGK'ye baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 315 kiÅŸi yaralandÄ±
KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi