GÃ¼ncelleme: 17:57, 02 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli gÃ¶stericilere mÃ¼dahale: 42 yaralÄ±





Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, BatÄ± Åžeria'da, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bÃ¶lgede ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 42 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria, Gazze sÄ±nÄ±rÄ± ve DoÄŸu KudÃ¼s'te, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 42 Filistinli gÃ¶sterici yaralandÄ±. 5 KÄ°ÅžÄ° GERÃ‡EK, 2 KÄ°ÅžÄ° PLASTÄ°K MERMÄ° Ä°LE YARALANDI Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto edenÂ Filistinli gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek ve plastik mermiyle yaralananÂ 7 kiÅŸiÂ ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenenÂ 31 Filistinliye tÄ±bbi mÃ¼dahalede bulunulduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 5 kiÅŸinin gerÃ§ek 2 kiÅŸinin ise plastik mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda protesto edildi. GAZZE SINIRINDAKÄ° GÃ–STERÄ°LERDE 15 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YaralÄ±lardan ikisinin aÄŸÄ±r, diÄŸerlerinin orta derecede olduÄŸunu ifade eden Kudra, onlarca kiÅŸinin de gazdan etkilendiÄŸini kaydetti. Ä°SRAÄ°L ASKERLERÄ° DOÄžU KUDÃœS'TE GÃ–STERÄ°CÄ°LERE ATEÅž AÃ‡TI: 20 YARALI GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu KudÃ¼s'teki Ä°seviye beldesinde Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla bir grup Filistinli cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.Â Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz, ses bombasÄ± ve plastik mermiyle mÃ¼dahalesinde gÃ¶stericilerden 20 kiÅŸi Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n yakÄ±n hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

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