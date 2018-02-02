GÃ¼ncelleme: 18:35, 02 Åžubat 2018 Cuma

MihraÃ§ Ural hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'da hakkÄ±ndaki 3 dava kapsamÄ±nda, THKP-C Acilciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±sÄ± ve 2013 yÄ±lÄ±ndaÂ ReyhanlÄ±'da 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n da firari sanÄ±ÄŸÄ± olan MihraÃ§ Ural'Ä±n yakalanmasÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Hatay 2. ve 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerinde "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak veya yÃ¶netmek" suÃ§undan 15'er yÄ±l, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ise aynÄ± suÃ§lardan 22,5 yÄ±la kadar olmak Ã¼zere toplam 52 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Ural iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten dÃ¼zenlendi.

Tutuklamaya yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ±yla aranan Ural iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.

Ural'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyalarÄ±nda, kuvvetli delillerin varlÄ±ÄŸÄ±, tape ve gÃ¶rÃ¼ÅŸme kayÄ±tlarÄ± ile TÃ¼rkiye iÃ§inde silahlÄ± emir ve talimatlar verdiÄŸine yÃ¶nelik delilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ural hakkÄ±ndaki iddianamelerde, halkÄ± ayaklanmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bilgiler de yer aldÄ±.