GÃ¼ncelleme: 20:33, 02 Åžubat 2018 Cuma

Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerinden Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 68 yaÅŸÄ±nda vefat eden Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerindenÂ Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â Albayrak iÃ§inÂ Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Albayrak'Ä±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ã–zdemir Bayraktar, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan, eski Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Cenaze namazÄ± Ã¶ncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Albayrak'Ä±n yakÄ±nlarÄ±na taziyelerini iletti. Albayrak iÃ§in ikindi namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Albayrak'Ä±n naaÅŸÄ± daha sonra Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilmek Ã¼zere cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindekiler, Albayrak'Ä±n Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki defnine de katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, burada Kur'an-Ä± Kerim okudu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.