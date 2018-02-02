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Asya
GÃ¼ncelleme: 21:32, 02 Åžubat 2018 Cuma

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Guatemala'da Mayalardan kalma yapÄ±lar bulundu
Guatemala'da Mayalardan kalma yapÄ±lar bulundu

Guatemala'nÄ±n kuzeyindeki ormanlÄ±k alanÄ±n altÄ±nda saklÄ±, antik Maya uygarlÄ±ÄŸÄ±ndan kalma yapÄ±lar tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Guatemala'nÄ±n kuzeyindeki ormanlÄ±k alanÄ±n altÄ±nda saklÄ±, antikÂ MayaÂ uygarlÄ±ÄŸÄ±ndan kalma yapÄ±lar tespit edildi.

"phys.org" sitesinin haberine gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten ekipten Marcello Canuto, havadan yÃ¼ksek teknoloji lazer tarayÄ±cÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n, El Peten bÃ¶lgesinde son iki yÄ±lda yapÄ±lan taramada Maya dÃ¶nemine ait yaklaÅŸÄ±k 60 bin yapÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'deki Tulane Ãœniversitesinden arkeolog Canuto, yeni keÅŸfedilen yapÄ±lar arasÄ±nda, kaldÄ±rÄ±mlar, evler, teraslar, tÃ¶ren merkezleri, sulama kanallarÄ± olan kent merkezlerinin bulunduÄŸunu kaydederek, "Bu bulgular Maya arkeolojisinde bir devrim." ifadesini kullandÄ±.

Bulgular arasÄ±nda 14 kilometre uzunluÄŸunda bir duvarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Canuto, araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n, antik Maya uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha Ã¶nceki tahminlerden "Ã§ok daha yÃ¼ksek", 10 milyondan fazla nÃ¼fusa sahip olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n detaylarÄ±nÄ±n, 11 Åžubatta, "National Geographic" kanalÄ±nda yayÄ±nlanacak bir belgeselde gÃ¶sterileceÄŸi bildirildi.

Kolomb Ã¶ncesi uygarlÄ±klarÄ±n en Ã¶nemlilerinden biri kabul edilen Maya uygarlÄ±ÄŸÄ±, Meksika'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bÃ¶lgede hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. MÃ– 400'lÃ¼ yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼yÃ¼p geliÅŸmeye baÅŸlayan ve MÃ– 600'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en uygarlÄ±k, MS 250-900 yÄ±llarÄ±nda altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ ve Ä°spanyol iÅŸgaliyle sona ermiÅŸti. Maya kentlerinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, MayalarÄ±n astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birÃ§ok alanda Ã§ok ileri dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.



Ä°lgili Konular Guatemala Maya
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