ABD: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları cevapladı.
Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.
Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”
Mattis ayrıca, Suriye’de Beşar Esad rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Fazlıoğlu, "Akıllar ve gönüller işgal altındaysa coğrafyanın işgal altında olması kaçınılmazdır. Coğrafi işgal tek başına kurtarılacak işgal değildir. İslam dünyası coğrafik işgalden daha çok akıl işgaline uğramıştır." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ordusunun PYD/YPG teröristlerine verdiği askeri destek, sadece Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda uzun süredir devam eden ortaklığımızı da zehirliyor." dedi.
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