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Dış Politika
Güncelleme: 22:40, 02 Şubat 2018 Cuma

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ABD: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk
ABD: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları cevapladı.

Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

Mattis ayrıca, Suriye’de Beşar Esad rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.



İlgili Konular Türkiye ABD Mattis Münbiç operasyonu
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