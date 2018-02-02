GÃ¼ncelleme: 23:25, 02 Åžubat 2018 Cuma

TÃ¼rkiye'den Yunanistan'a 'DHKP/C'li DoÄŸan' tepkisi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DHKP/C mensubu Mehmet DoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'ye iadesi edilmesi talebinin Atina Temyiz Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedilmesinin bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 28 KasÄ±m 2017 tarihindeÂ Atinaâ€™da dÃ¼zenlenen operasyonla yakalananÂ DHKP/C mensubu Mehmet DoÄŸan'a iliÅŸkin iade talebinin, Atina Temyiz Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. KararÄ±n bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu kararÄ±n Yunan mahkemelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini kollayan yaklaÅŸÄ±mÄ±na yeni bir Ã¶rnek olduÄŸu belirtildi. "KARAR, Ä°YÄ° KOMÅžULUK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NE YAKIÅžMIYOR" Temyiz Mahkemesinin kararÄ±nÄ±n, Yunanistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda uluslararasÄ± sorumluluÄŸuyla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine de yakÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n siyasi baskÄ±lardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.