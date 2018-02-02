Guterres: Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere iki aydÄ±r insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lamÄ±yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere son iki aydÄ±r tek bir insani yardÄ±m konvoyunun bile gidemediÄŸini belirterek, taraflara insani yardÄ±m eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde dÃ¼zenlenen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan sÃ¼rece iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
BarÄ±ÅŸ sÃ¼recinin ''anlamlÄ± bir aÅŸamada'' olduÄŸunu belirten Guterres,Â SoÃ§iÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m Suriyeliler iÃ§in bir vizyon benimsendiÄŸini ve BM gÃ¶zetiminde anayasa komitesi oluÅŸturulmasÄ±na karar verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Anayasa komitesinde tÃ¼m Suriyelilerin temsil edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Guterres, komiteyle ilgili nihai anlaÅŸmaya da yineÂ Cenevre'de ulaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Suriye'deki insani duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Guterres, ''Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere son iki aydÄ±r insani yardÄ±m, tÄ±bbi malzeme, gÄ±da gÃ¶tÃ¼ren tek bir konvoy bile gitmedi. Ä°nsani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lamÄ±yor ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan insanlar tahliye edilemiyor.'' dedi.
Ä°nsani yardÄ±m eriÅŸimine izin verilmesi, uluslararasÄ± insani hukuka uyulmasÄ± ve sivillerin korunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyen Guterres, ''Kaybedecek bir dakikamÄ±z yok.'' ifadesini kullandÄ±.
Kimyasal silah kullanÄ±ma iliÅŸkin 'tedirgin eden'' haberlerin geldiÄŸine de deÄŸinen Guterres, milyonlarca insanÄ±n her ÅŸeyini kaybettiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Guterres, Suriye rejimi, muhalif gruplar ve taraflar Ã¼zerinde etkisi olan tÃ¼m devletlere BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ile iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Cinsel istismar konusuna yÃ¶nelik de aÃ§Ä±klamalarda bulunan Guterres, hÃ¼kÃ¼metler, Ã¶zel sektÃ¶r, BM de dahil uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler ve sivil toplumda erkek egemen bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n baskÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu ve cinsel istismara karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans politikasÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Guterres, BM'de cinsiyet eÅŸitliÄŸi kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve BM'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netimlerinde cinsiyet eÅŸitliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere son iki aydÄ±r tek bir insani yardÄ±m konvoyunun bile gidemediÄŸini belirterek, taraflara insani yardÄ±m eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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