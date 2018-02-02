Prof. Dr. FazlÄ±oÄŸlu: Ä°slam dÃ¼nyasÄ± akÄ±l iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentinde, TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ±Â Ramallah Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r MerkeziÂ ilk faaliyetini gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Merkezin ilk etkinliÄŸi olarak,Â Prof. Dr. Ä°hsan FazlÄ±oÄŸluÂ tarafÄ±ndan,Â "Her KÃ¼ltÃ¼r Kendi GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne Bakar: Ä°slam, Felsefe ve Bilim Tarihinin Yeninden DÃ¶nemlendirme Ãœzerine"Â baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi.
SÃ¶yleÅŸiye,Â TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosuÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i H. GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Filistin KoordinatÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°. Furkan Ã–zdemir, Filistinli akademisyenler ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.
FazlÄ±oÄŸlu, isim ve kavram mefhumuna iÅŸaret ettiÄŸi sÃ¶yleÅŸisinde, "CoÄŸrafyalarÄ±mÄ±z iÅŸgal edilmeden Ã¶nce zihin ve vicdanlarÄ±mÄ±z iÅŸgal edilmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ isim ve mefhumu icat eden idare eder. DolayÄ±sÄ±yla kendi kavramsal modellerimizi oluÅŸturmadan bulunduÄŸumuz coÄŸrafyalarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirmemiz zordur." dedi.
SÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan konuÅŸan FazlÄ±oÄŸlu, Filistin'de olmaktan mutlu olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"AkÄ±llar ve gÃ¶nÃ¼ller iÅŸgal altÄ±ndaysa coÄŸrafyanÄ±n iÅŸgal altÄ±nda olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. CoÄŸrafi iÅŸgal tek baÅŸÄ±na kurtarÄ±lacak iÅŸgal deÄŸildir. Ä°slam dÃ¼nyasÄ± coÄŸrafik iÅŸgalden daha Ã§ok akÄ±l iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r."
Prof. Dr. FazlÄ±oÄŸlu Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n entelektÃ¼el bir perspektife ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Kendi kavramlarÄ±mÄ±zla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz lazÄ±m. Ã–bÃ¼r tÃ¼rlÃ¼ Ã§ok hamasi ve duygusal tepkiler oluyor. Bu da insanlarÄ± tatmin ediyor. Fakat bir sÃ¼re sonra her ÅŸey unutulup bir tÃ¼r alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Filistin'de de benzer meseleler var. Ã–vgÃ¼ ve sevgi ile deÄŸil aklÄ±mÄ±zÄ± kullanarak bir ÅŸeyler yapmamÄ±z lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â Â
Prof. Dr. FazlÄ±oÄŸlu, "AkÄ±llar ve gÃ¶nÃ¼ller iÅŸgal altÄ±ndaysa coÄŸrafyanÄ±n iÅŸgal altÄ±nda olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. CoÄŸrafi iÅŸgal tek baÅŸÄ±na kurtarÄ±lacak iÅŸgal deÄŸildir. Ä°slam dÃ¼nyasÄ± coÄŸrafik iÅŸgalden daha Ã§ok akÄ±l iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABD ordusunun PYD/YPG terÃ¶ristlerine verdiÄŸi askeri destek, sadece TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atmakla kalmayÄ±p aynÄ± zamanda uzun sÃ¼redir devam eden ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da zehirliyor." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DHKP/C mensubu Mehmet DoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'ye iadesi edilmesi talebinin Atina Temyiz Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedilmesinin bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturduÄŸu bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, TÃ¼rkiye ile MÃ¼nbiÃ§ konusunu konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ancak detaylarÄ±nÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±k konuÅŸmanÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerinden Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Hatay'da hakkÄ±ndaki 3 dava kapsamÄ±nda, THKP-C Acilciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±sÄ± ve 2013'te ReyhanlÄ±'da 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± da olan MihraÃ§ Ural hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen 6 roketli saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lan DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na komandolar tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikildi. TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 823'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Atina Ä°stinaf Hakimleri Konseyi,TÃ¼rkiyeâ€™nin DHKP-C Ã¼yesi Mehmet DoÄŸanâ€™Ä±n iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
SÃ¼per Lig'de, FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak
Fransa, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine TÃ¼rkiye'den gelen tepki sonrasÄ± ikinci kez geri adÄ±m attÄ±
OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya'nÄ±n, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda, "TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k, hepsinin de canÄ±na okuyacaÄŸÄ±z, tertemiz edeceÄŸiz." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD'nin, Heniyye'yi terÃ¶r listesine alma kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu baÄŸlamda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.
Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.