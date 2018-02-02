GÃ¼ncelleme: 02:50, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Prof. Dr. FazlÄ±oÄŸlu: Ä°slam dÃ¼nyasÄ± akÄ±l iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentinde, TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ±Â Ramallah Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r MerkeziÂ ilk faaliyetini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Merkezin ilk etkinliÄŸi olarak,Â Prof. Dr. Ä°hsan FazlÄ±oÄŸluÂ tarafÄ±ndan,Â "Her KÃ¼ltÃ¼r Kendi GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne Bakar: Ä°slam, Felsefe ve Bilim Tarihinin Yeninden DÃ¶nemlendirme Ãœzerine"Â baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi.

SÃ¶yleÅŸiye,Â TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosuÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i H. GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Filistin KoordinatÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°. Furkan Ã–zdemir, Filistinli akademisyenler ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

FazlÄ±oÄŸlu, isim ve kavram mefhumuna iÅŸaret ettiÄŸi sÃ¶yleÅŸisinde, "CoÄŸrafyalarÄ±mÄ±z iÅŸgal edilmeden Ã¶nce zihin ve vicdanlarÄ±mÄ±z iÅŸgal edilmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ isim ve mefhumu icat eden idare eder. DolayÄ±sÄ±yla kendi kavramsal modellerimizi oluÅŸturmadan bulunduÄŸumuz coÄŸrafyalarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirmemiz zordur." dedi.

"Ä°SLAM DÃœNYASI AKIL Ä°ÅžGALÄ°NE UÄžRAMIÅžTIR"

SÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan konuÅŸan FazlÄ±oÄŸlu, Filistin'de olmaktan mutlu olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AkÄ±llar ve gÃ¶nÃ¼ller iÅŸgal altÄ±ndaysa coÄŸrafyanÄ±n iÅŸgal altÄ±nda olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. CoÄŸrafi iÅŸgal tek baÅŸÄ±na kurtarÄ±lacak iÅŸgal deÄŸildir. Ä°slam dÃ¼nyasÄ± coÄŸrafik iÅŸgalden daha Ã§ok akÄ±l iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r."

Prof. Dr. FazlÄ±oÄŸlu Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n entelektÃ¼el bir perspektife ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Kendi kavramlarÄ±mÄ±zla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz lazÄ±m. Ã–bÃ¼r tÃ¼rlÃ¼ Ã§ok hamasi ve duygusal tepkiler oluyor. Bu da insanlarÄ± tatmin ediyor. Fakat bir sÃ¼re sonra her ÅŸey unutulup bir tÃ¼r alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Filistin'de de benzer meseleler var. Ã–vgÃ¼ ve sevgi ile deÄŸil aklÄ±mÄ±zÄ± kullanarak bir ÅŸeyler yapmamÄ±z lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â Â