GÃ¼ncelleme: 02:20, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD'nin PYD/YPG'ye desteÄŸi ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zehirliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kanadaâ€™da yayÄ±mlananÂ "Ottawa Life Magazine"Â adlÄ± dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda, "ABD ordusunun PYD/YPG terÃ¶ristlerine verdiÄŸi askeri destek, sadece TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atmakla kalmayÄ±p aynÄ± zamanda uzun sÃ¼redir devam eden ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da zehirliyor." ifadesini kullandÄ±.

Vancouver kentinde geÃ§en ay yapÄ±lan Kuzey Kore Zirvesiâ€™ne katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Kanadaâ€™da derginin sahibi ve Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Dan Donovan ile bir rÃ¶portaj yapan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±, derginin Åžubat 2018 sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, mÃ¼lakatÄ±nda TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± ilgilendiren birÃ§ok konuya iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"PYD/YPG DESTEÄžÄ° ORTAKLIÄžIMIZI ZEHÄ°RLÄ°YOR"

TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin hassas bir dÃ¶neme girdiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"ABD'nin Suriye'deki PYD/YPG terÃ¶ristlerine verdiÄŸi destek ve ABD'de FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ± gibi Ã¶nemli konularda farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahibiz. ABD ordusunun PYD/YPG terÃ¶ristlerine verdiÄŸi askeri destek, sadece TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atmakla kalmayÄ±p aynÄ± zamanda uzun sÃ¼redir devam eden ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da zehirliyor.

NATO mÃ¼ttefiki olarak TÃ¼rkiye, ABD'nin kÄ±sa vadeli taktik politika hedefleri konusundaki yaÅŸamsal gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±na Ã¶ncelik vermesini istemektedir. Bununla birlikte TÃ¼rkiye ve ABD uzun sÃ¼redir mÃ¼ttefiklerdir ve iliÅŸkilerimiz zaman aÃ§Ä±sÄ±ndan test edilmiÅŸtir. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle, ABD ile Ã¼st dÃ¼zey temaslara devam ediyoruz ve iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±k tutmanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yoruz."

"KRÄ°Z SONRASI SURÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N HAZIR OLUNMALI"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 2018'de Suriye'de geliÅŸen olaylarÄ± nasÄ±l ele aldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik de ÅŸunlarÄ± belirtti:

"Suriye'nin geleceÄŸi Suriyelilerin kendileri tarafÄ±ndan belirlenecek. Tarih bize halkÄ±n iradesinin sonunda hakim olduÄŸunu sÃ¶yler. 2018'in Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n son yÄ±lÄ± haline gelebilmesi iÃ§in Astana, SoÃ§i ve nihayet Cenevre'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin somut sonuÃ§lar verdiÄŸinden emin olmak iÃ§in yoÄŸun gayretlerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Ã‡atÄ±ÅŸmaya kalÄ±cÄ± ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m getirildiÄŸinde, uluslararasÄ± toplum, savaÅŸtan zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ Suriye'nin altyapÄ±sÄ±nÄ± yeniden inÅŸa etmeye, mÃ¼ltecilerin ve yerinden olmuÅŸ kiÅŸilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±rmaya ve ekonomik yardÄ±m saÄŸlamaya yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in bir baÅŸka zorlu mÃ¼cadeleye hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r."

"KÃœRTLERÄ° HÄ°Ã‡ HEDEF ALMADIK"

Irak'Ä±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumanÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in yaÅŸamsal Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu nedenle Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) referandumuna karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Irak KÃ¼rt nÃ¼fusunu bugÃ¼ne dek hiÃ§ hedef almadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu:

"BaÄŸdat ve Erbil mÃ¼zakerelere baÅŸlarsa, TÃ¼rkiye bu sÃ¼rece destek veren en gÃ¼Ã§lÃ¼ destekÃ§ilerden biri olacaktÄ±r. DAEÅž, Irak'ta askeri olarak yenildi. Åžimdi Irak hÃ¼kÃ¼metinin bunu kapsayÄ±cÄ± politikalar benimseyerek, ortak bir Irak kimliÄŸini teÅŸvik ederek ve kurtarÄ±lan alanlarÄ± yeniden inÅŸa ederek ideolojik olarak yenmesi gerekiyor. TÃ¼rkiye, bu Ã§abalar sÄ±rasÄ±nda komÅŸusunu destekleyecektir. Ã‡abalarÄ±mÄ±z, Astana, Cenevre veya SoÃ§i'de olmak Ã¼zere bu sÃ¼reci kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Kendilerini terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tlerden ayÄ±rmayÄ± seÃ§en Suriyeli KÃ¼rt delegeleri bu forumda iyi temsil edilmektedir. PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye'deki yayÄ±lÄ±mÄ± olan PYD/YPG'ye gelince, terÃ¶rle mÃ¼cadele bahanesiyle, sahada gerÃ§ek anlamda baÅŸarÄ± elde etme Ã§abalarÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olmaya mahkumdur. Suriye halkÄ±nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve siyasi birliÄŸini koruyan demokratik bir Suriye'de yaÅŸama yÃ¶nÃ¼ndeki meÅŸru isteklerini desteklemeye devam edeceÄŸiz."

"KUDÃœS'ÃœN KORUNMASI TÃœM Ä°NSANLIÄžIN GÃ–REVÄ°DÄ°R"

KudÃ¼sâ€™Ã¼n tek tanrÄ±lÄ± dinlere ev sahipliÄŸi yapan bir ÅŸehir olduÄŸuna iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "KudÃ¼sâ€™Ã¼n korunmasÄ± tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶revidir. HiÃ§ kimse, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda tek taraflÄ± ya da keyfi kararlar alma hakkÄ±na sahip deÄŸildir. ABD yÃ¶netiminin yasa dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± ile cesaretlendirilen Ä°srailli yetkililer, birbiri ardÄ±na yerleÅŸim planlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yor ve Filistin topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgalini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in kendi adÄ±mlarÄ±nÄ± atÄ±yor. Bu eylemler, 1967 satÄ±rlarÄ±na dayanan iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

KANADA-TÃœRKÄ°YE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

TÃ¼rkiyeâ€™nin Kanada ile iliÅŸkilerine Ã¶nem verdiÄŸini bildiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin kurulmasÄ±nÄ±n 75. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÅŸbakan Trudeau'nun KasÄ±m 2015'te gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ilk deniz aÅŸÄ±rÄ± ziyareti olan G20 Antalya Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduk. TÃ¼rkiye, ikili iliÅŸkilerimizin gÃ¼Ã§lendirilmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor. Diplomatik iliÅŸkilerimizin 75. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã¼lkeler arasÄ±nda artan bir iÅŸ birliÄŸinin yolunu aÃ§mak iÃ§in Ã¼st dÃ¼zey ikili ziyaretler baÅŸlatmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi. TÃ¼rkiye ve Kanada gÃ¼Ã§lÃ¼ ticaret ortaklarÄ±dÄ±r ve ikimiz de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, dengeli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomik bÃ¼yÃ¼menin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ÅŸart olan serbest ticaret ve kapsayÄ±cÄ± bÃ¼yÃ¼meyi destekliyoruz. Bu genel Ã§erÃ§eve gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, resmi Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin gecikmeksizin baÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¼lkemiz iÃ§in faydalÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TÃœRKÄ°YE, NATO PLANLARININ MERKEZÄ°NDE YER ALIYOR"

TÃ¼rkiye-NATO iliÅŸkilerine dair bir soruyu cevaplayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin NATO'ya karÅŸÄ± taahhÃ¼tlerini yerine getirdiÄŸini ve mÃ¼ttefiklerden de aynÄ± ÅŸeyi beklediklerini vurguladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO, TÃ¼rkiye'nin savunma ve gÃ¼venlik planlarÄ±nÄ±n merkezinde yer alÄ±yor. TÃ¼rkiye, tarihsel olarak yerini NATO iÃ§inde belirledi ve eÅŸit kararlÄ±lÄ±kla bunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. NATO Genel Sekreteri'nin son sÃ¶zleriyle, 'TÃ¼rkiye, ittifaka Ã¶nemli katkÄ±larda bulunan deÄŸerli bir mÃ¼ttefiktir.' En baÅŸta, biz de terÃ¶rle mÃ¼cadelede, Ã¶zellikle DAEÅž gibi terÃ¶rist gruplara karÅŸÄ± Ã¶ncÃ¼ bir aktÃ¶rÃ¼z. TÃ¼rkiye, NATO ve ortaklarÄ± arasÄ±nda daha yakÄ±n iliÅŸkilerin kurulmasÄ±nda da Ã¶nemli bir rol oynamaktadÄ±r ve NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destekÃ§isidir. TÃ¼rkiye, NATO'nun gururlu bir Ã¼yesidir." ifadelerini kullandÄ±.Â