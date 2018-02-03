11:24, 03 Şubat 2018 Cumartesi

Libya'dan uluslararası topluma kaçak göçmenler çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı bir yetkili, yasa dışı göç sorununun çözümü için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

El-Cebel el-Garbi (Batı Dağı) Bölgesi Göçle Mücadele Müdürü İbrahim Şenane, "Libya'da yasa dışı göçle mücadelenin, sadece göçmenleri barınma merkezlerine tutarak, özgürlüklerinden mahrum bırakmakla sınırlı kalmamalı." dedi.

Göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilebilmesi için acilen koordinasyon kurulması gerektiğini dile getiren Şenane, "Ana hedefimiz Afrikalı gençlerin ölüm teknelerine binmelerini önlemek. Denizde boğulanlar için büyük acılar hissediyoruz. Bu durum bizi görevimizi daha ciddi yapmaya sevk ediyor." diye konuştu.

Şenane, Trablusgarb bölgesinin batısında, göçmenleri kabul eden en büyük barınma merkezi El-Hamra'nın, Akdeniz kıyısındaki şehir Sabrata'daki çatışmalar sırasında 12 bin göçmeni kabul ettiğini ve göçmenlerin buradan diğer barınma merkezlerine dağıtıldıklarını anlattı.

Şenane, imkansızlıklar nedeniyle merkezin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine işaret ederek, uluslararası topludan yardım istedi.