Libya'dan uluslararası topluma kaçak göçmenler çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı bir yetkili, yasa dışı göç sorununun çözümü için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
El-Cebel el-Garbi (Batı Dağı) Bölgesi Göçle Mücadele Müdürü İbrahim Şenane, "Libya'da yasa dışı göçle mücadelenin, sadece göçmenleri barınma merkezlerine tutarak, özgürlüklerinden mahrum bırakmakla sınırlı kalmamalı." dedi.
Göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilebilmesi için acilen koordinasyon kurulması gerektiğini dile getiren Şenane, "Ana hedefimiz Afrikalı gençlerin ölüm teknelerine binmelerini önlemek. Denizde boğulanlar için büyük acılar hissediyoruz. Bu durum bizi görevimizi daha ciddi yapmaya sevk ediyor." diye konuştu.
Şenane, Trablusgarb bölgesinin batısında, göçmenleri kabul eden en büyük barınma merkezi El-Hamra'nın, Akdeniz kıyısındaki şehir Sabrata'daki çatışmalar sırasında 12 bin göçmeni kabul ettiğini ve göçmenlerin buradan diğer barınma merkezlerine dağıtıldıklarını anlattı.
Şenane, imkansızlıklar nedeniyle merkezin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine işaret ederek, uluslararası topludan yardım istedi.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor” açıklamasında bulundu
Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi
Mısır'da yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulundu
Afrika Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptığı açıklamada, Afrika'nın tüm dünya için önemli bir kıta olduğunu anlattı.
PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor
Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı
Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kökenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla ilgili bir işbirliği anlaşması imzalamak konusunda anlaşma sağlandı
Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak
Libya, uluslararası topluma yasa dışı göç sorununun çözülmesi ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için hızlı koordinasyon çağrısında bulundu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi
Nükleer Durum İnceleme Belgesi ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak", "müttefik ve ortaklara güvence vermek", "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmasını sağlamak" ve "belirsiz geleceği garanti altına almak" üzere modernize edilmesini öngörüyor
Dakar’daki Fransa Büyükelçiliğine yürüyen 100 kişilik grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere son iki aydır tek bir insani yardım konvoyunun bile gidemediğini belirterek, taraflara insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulundu