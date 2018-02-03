Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:54, 03 Şubat 2018 Cumartesi
Kıbrıs
12:01, 03 Şubat 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var
Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var

Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, yarın yeni liderini belirlemek üzere seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.

28 Ocak'ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarın seçimin ikinci turunun yapılacağı GKRY'de, ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız adayı Stavros Malas yarışacak.

Sağcı muhafazakarların ve liberallerin desteklediği Anastasiadis'in favori olarak gösterildiği seçimlerde, adaylardan birinin diğerine oranla 1 oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilecek.

Lider olacak kişi 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek kişi olacak.

Toplam 550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor.

Seçimlerde sadece iki adayın bulunması nedeniyle oylama sonucunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.



İlgili Konular Güney Kıbrıs AKEL Nikos Anastasiadis Stavros Malas
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
Hollanda'da inşası süren camiye saldırı
Hollanda'da inşası süren camiye saldırı

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor
İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor

Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
ABD'nin nükleer belgesine Rusya'dan tepki
ABD'nin nükleer belgesine Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor” açıklamasında bulundu
İtalya da silahlı saldırı
İtalya’da silahlı saldırı

İtalya’da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Yemen'de Husi mevzilerine saldırı
Yemen'de Husi mevzilerine saldırı

Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi
Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu
Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulundu
'Afrika Okulu 2018 Sertifika Programı'' başladı
''Afrika Okulu 2018 Sertifika Programı'' başladı

Afrika Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptığı açıklamada, Afrika'nın tüm dünya için önemli bir kıta olduğunu anlattı.
PYD PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor
PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor

PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor
Irak'tan Suudi Arabistan sınırında quot DEAŞ operasyonu quot
Irak'tan Suudi Arabistan sınırında "DEAŞ operasyonu"

Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı
Kosova ve Türkiye arasında tarım anlaşması yapıldı
Kosova ve Türkiye arasında tarım anlaşması yapıldı

Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kökenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla ilgili bir işbirliği anlaşması imzalamak konusunda anlaşma sağlandı
Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var
Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var

Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak
Libya'dan uluslararası topluma kaçak göçmenler çağrısı
Libya'dan uluslararası topluma kaçak göçmenler çağrısı

Libya, uluslararası topluma yasa dışı göç sorununun çözülmesi ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için hızlı koordinasyon çağrısında bulundu.
İsrail Gazze'de Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı
İsrail, Gazze'de Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi
ABD nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor
ABD nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor

Nükleer Durum İnceleme Belgesi ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak", "müttefik ve ortaklara güvence vermek", "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmasını sağlamak" ve "belirsiz geleceği garanti altına almak" üzere modernize edilmesini öngörüyor
Senegal'de Macron karşıtı gösteri
Senegal'de Macron karşıtı gösteri

Dakar’daki Fransa Büyükelçiliğine yürüyen 100 kişilik grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti
Guterres Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere iki aydır insani yardım ulaştırılamıyor
Guterres: Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere iki aydır insani yardım ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere son iki aydır tek bir insani yardım konvoyunun bile gidemediğini belirterek, taraflara insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulundu

Haberler

Akıncı'dan BM'ye 'Kıbrıs' çağrısı
Akıncı'dan BM'ye 'Kıbrıs' çağrısı

Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor
Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor

Akıncı ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek
Akıncı ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek

Akıncı ve Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi
Akıncı ve Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi

Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde sonuç alınabilecek bir noktadayız
Akıncı Kıbrıs müzakerelerinde sonuç alınabilecek bir noktadayız

Guterres: Daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var
Guterres Daha katedilecek çok yol yapılacak çok iş var

Kıbrıs müzakerelerinde haritalar masaya geliyor
Kıbrıs müzakerelerinde haritalar masaya geliyor

Kahire'de üçlü zirve 'zeytin ağacı'yla bitti
Kahire'de üçlü zirve 'zeytin ağacı'yla bitti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 