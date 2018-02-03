12:01, 03 Şubat 2018 Cumartesi

Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var





Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, yarın yeni liderini belirlemek üzere seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek. 28 Ocak'ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarın seçimin ikinci turunun yapılacağı GKRY'de, ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız adayı Stavros Malas yarışacak. Sağcı muhafazakarların ve liberallerin desteklediği Anastasiadis'in favori olarak gösterildiği seçimlerde, adaylardan birinin diğerine oranla 1 oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilecek. Lider olacak kişi 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek kişi olacak. Toplam 550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Seçimlerde sadece iki adayın bulunması nedeniyle oylama sonucunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

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