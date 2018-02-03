Güney Kıbrıs'ta yarın seçim var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, yarın yeni liderini belirlemek üzere seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.
28 Ocak'ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarın seçimin ikinci turunun yapılacağı GKRY'de, ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız adayı Stavros Malas yarışacak.
Sağcı muhafazakarların ve liberallerin desteklediği Anastasiadis'in favori olarak gösterildiği seçimlerde, adaylardan birinin diğerine oranla 1 oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilecek.
Lider olacak kişi 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek kişi olacak.
Toplam 550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor.
Seçimlerde sadece iki adayın bulunması nedeniyle oylama sonucunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor” açıklamasında bulundu
Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi
Mısır'da yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulundu
Afrika Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptığı açıklamada, Afrika'nın tüm dünya için önemli bir kıta olduğunu anlattı.
PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor
Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı
Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kökenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla ilgili bir işbirliği anlaşması imzalamak konusunda anlaşma sağlandı
Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak
Libya, uluslararası topluma yasa dışı göç sorununun çözülmesi ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için hızlı koordinasyon çağrısında bulundu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi
Nükleer Durum İnceleme Belgesi ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak", "müttefik ve ortaklara güvence vermek", "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmasını sağlamak" ve "belirsiz geleceği garanti altına almak" üzere modernize edilmesini öngörüyor
Dakar’daki Fransa Büyükelçiliğine yürüyen 100 kişilik grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere son iki aydır tek bir insani yardım konvoyunun bile gidemediğini belirterek, taraflara insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulundu