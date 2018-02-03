Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Amerika'nın Bağdat'ı işgali sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden yola çıkarak yazılan "Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.
Rajiv Joseph'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği ve Barış Erdenk'in yönettiği oyun, Bursa'da 6 Şubat Salı günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde prömiyer yapacak.
Dekor tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Funda Karasaç, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziklerini Gürkan Çakıcı, hareket düzenini Sibel Erdenk, dramaturgluğunu Orhan Karataş ve yönetmen yardımcılığını Süheyla Elbaş Zeybek'in yaptığı oyunda, Taner Turan, Diyar Gönülalçak, Erdem Erdoğan, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Cansu Yılmaz, Ayşe Dinç ile Nergiz Acar rol alıyor.
Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında, 2003'te yaşanan gerçek bir olayın üzerine kurgulanan oyun, sezon boyunca Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde izlenebilecek.
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BDT, Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı oyununu sahneleyecek
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