Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek

Lübnan'da "Osmanlı Döneminde Filistin" etkinliği

Lübnan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ahmed, "Kudüs'ü başkent olarak kabul etmeye çalışan İsrail'in, Filistin topraklarında tarihi varlığını ispatlayacak ne bir eser ne de delil olabilecek bir fotoğraf bile yoktur. Buna karşılık, Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu ispatlayan binlerce delil bulunuyor" dedi