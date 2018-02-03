12:44, 03 Şubat 2018 Cumartesi

Kosova ve Türkiye arasında tarım anlaşması yapıldı

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakibaba'nın daveti üzere Kosova Tarım Ormancılık ve Kırsal Gelişme Bakanı Nenad Rikalo, İzmir’de düzenlenen 13. Çok Uluslu Tarım İş Forumu’na katıldı.

Bakan Rikalo, Türk mevkidaşı Ahmet Eşref Fakibaba ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarını ele aldı. İki bakan, Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kökenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla ilgili bir işbirliği anlaşması imzalamak konusunda anlaştı.

Türk mevkidaşına Kosova’ya tarım alanında destekleri için teşekkür eden Bakan Rikalo, bu anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle iki ülke arasında tarım alanında yeni bir gelişme dönemi başlatıldığına vurgu yaptı.

Fakıbaba, bu anlaşma yanı sıra ülkesinin bu alanda Kosova’ya desteğinin devam edeceğini bildirdi. Bakan Nenad Rikalo forumda İrlanda ve Katar tarım bakanlarıyla da görüşüp ikili ilişkileri değerlendirdi.

Bakan Rikalo’ya forumda eşlik eden Daimi Sekreteri Kapllan Halimi ve Ekonomik Analizler ve Tarım İstatistikleri Bölümü Müdürü Ekrem Gjokaj, hazır bulunan ülkeler yetkilileri ile tarım alanında ilişkileri ele aldılar.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı