Güncelleme: 02:04, 04 Şubat 2018 Pazar

Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından engellilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Bu Tuval Senin" resim yarışması düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bizi yeteneğinden mahrum bırakma" ve "Renklerin dünyasına sen de katıl" sloganlarıyla düzenlenen yarışmanın, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip olmak şartıyla, Türkiye'de yaşayan, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlara açık olduğu belirtildi.

Yarışmanın jürisinde dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Güneştekin'in de bulunduğu ifade edilen açıklamada, eserleri dünyaca ünlü galerilerde sergilenen Güneştekin'in, geleceğin ressamı olacak engellilere önemli tavsiyelerde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, eserlerin ya anlaşmalı olan PTT kargoyla adrese gönderilebileceği ya da hafta içi 08.30-16.30'da Bağcılar Engelliler Sarayı'na elden teslim edilebileceği, eserlerin son teslim tarihinin ise 30 Mart 2018 olduğu, ödül töreninin ise 28 Nisan'da Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.

Konusu serbest olan yarışmaya daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış sadece bir eserle başvurulabileceği aktarılan açıklamada, yarışmayla ilgili detaylı bilginin Bağcılar Belediyesi internet sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.