13:17, 03 Şubat 2018 Cumartesi

Irak'tan Suudi Arabistan sınırında "DEAŞ operasyonu"





Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak güçleri ülkenin güneybatısında Suudi Arabistan sınırında bulunan çöl bölgesini DEAŞ unsurlarından temizlemek için operasyon başlattı. Enbar Operasyonları Komutanı Tümgeneral Mahmud el-Fellahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun havadan aşiretlerin de karadan destek verdiği ordu ve polis güçlerinin Suudi Arabistan sınırındaki Enbar çölünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattığını belirtti. Fellahi, operasyonun DEAŞ'tan geri alınan bölgelerden kaçan teröristlerin yuvalandığı çöl bölgesini tümüyle terör unsurlarından arındırma amacı taşıdığını ifade etti. Irak güçlerinin tüm şehirleri DEAŞ'tan kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı kaydediliyor.

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