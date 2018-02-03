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Ortadoğu
13:31, 03 Şubat 2018 Cumartesi

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PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor
PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor

PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bir pazar yerine füze saldırısı düzenledi, biri ağır dört sivil yaralandı.

PYD/PKK, Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlattı. Pazardaki 4 sivil yaralandı.

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlusu Cuma Rahhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Rahhal, saldırıda yaralananların tedavi altına alındığını belirtti.

PYD/PKK, Afrin üzerinden Azez'deki sivil yerleşim birimlerini sık sık hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlayan operasyonda 30 noktayı terörden arındırdı.



İlgili Konular Suriye PKK afrin harekatı
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