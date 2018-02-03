MinibÃ¼sÃ§Ã¼nÃ¼n otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Federasyonu (TÅžOF) BaÅŸkanÄ± Fevzi ApaydÄ±n, Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV) Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin, son torba yasayla TBMM'ye gÃ¶nderildiÄŸini bildirerek, "YapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor." ifadesini kullandÄ±.
ApaydÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, minibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisinin sona ermesi iÃ§in TBMM'ye verilen kanun teklifinin sevindirici olduÄŸunu belirtti.
DÃ¼zenlemeyle bir haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ApaydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. ÅžÃ¶yle ki; 10 koltuÄŸu olan araÃ§lar otomobil sayÄ±lmasÄ± gerekirken minibÃ¼s kabul ediliyor ve 4 bin 300 liraya varan tutarda MTV Ã¶demesi gerekirken 888 lira vergi Ã¶dÃ¼yorlar. Bu araÃ§larÄ± Ã§oÄŸunlukla taksi ruhsatÄ± olmayan korsan taksiciler kullanÄ±rken, vergi mÃ¼kellefi olan ruhsatlÄ± minibÃ¼sler de tersine cezalandÄ±rÄ±larak otobÃ¼s vergisi Ã¶dÃ¼yor. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor. Konunun TBMM'ye sevk edilerek, yeni torba yasaya dahil edilmesiyle haksÄ±z bir uygulamadan vazgeÃ§iliyor."
YapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikle motorlu taÅŸÄ±tlar vergisinde adaletin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran ApaydÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"RuhsatÄ±nda minibÃ¼s yazan aracÄ±n sigortasÄ± minibÃ¼s olarak Ã¶deniyor, vergi mÃ¼kellefiyeti dahi minibÃ¼sÃ§Ã¼ olarak aÃ§Ä±lÄ±yor. Ancak iÅŸ vergi Ã¶demeye gelince otobÃ¼s vergisi Ã¶deniyor. Bu Ã§eliÅŸkiyi esnafÄ±mÄ±za anlatmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorduk. Yeni dÃ¼zenlemeyle bu haksÄ±z ve adil olmayan sistem dÃ¼zeltiliyor. DÃ¼zenlemede emeÄŸi geÃ§en baÅŸta Maliye BakanÄ±mÄ±z Naci AÄŸbal olmak Ã¼zere katkÄ±sÄ± olan herkese camiamÄ±z adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim."
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Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
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