CHP'de genel baÅŸkan adaylarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Ä°zmir Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Yalova Milletvekili Ä°nce, yeterli delege imzasÄ±yla genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu.
Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen ve 73 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± tamamladÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk Kilis ziyaretinde, "Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz" dedi
MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡elik: "Yanan alanlara Ã§eÅŸitli fidanlar dikilecek. BoÅŸaltÄ±lan alanlara yaklaÅŸÄ±k bin hektarlÄ±k bal ormanÄ± kuracaÄŸÄ±z"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine eklemesine iliÅŸkin, "ABD terÃ¶r konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi desteÄŸi kesmesi gerekir. Bu karar terÃ¶r konusunda ABD'nin Ã§ifte standardÄ±nÄ±n baÅŸka bir Ã¶rneÄŸidir." dedi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, eÅŸinin vefat eden dayÄ±sÄ± Kundakâ€™Ä±n Afyonkarahisarâ€™daki cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
ErdoÄŸan AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±" dedi
ZPT ve ZMA'lardan oluÅŸan konvoy, sÄ±nÄ±rdaki birliklere gÃ¶nderildi
Bu yÄ±l anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon dolar olarak belirlendi
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Ä°zmir Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Yalova Milletvekili Ä°nce, yeterli delege imzasÄ±yla genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu.
Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak
Bozcaada-Geyikli ve GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe arasÄ±nda bazÄ± seferler iptal edildi
TAI tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ hattÄ± Ã¶tesinde, gece ve gÃ¼ndÃ¼z ÅŸartlarÄ±nda otonom uÃ§uÅŸ ve seyrÃ¼sefer yapabilen 2 Ä°HA ve ilgili sistemler TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine teslim edildi
KurultayÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye baÅŸladÄ±