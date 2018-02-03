13:59, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Bakanlar Kurulu'ndan dÄ±ÅŸ Ã¼lkelere hibe kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bakanlar Kurulunca, bu yÄ±l anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak uygulanacak parasal limit 3 milyon dolar olarak belirlendi.

3212 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda 2018'de anlaÅŸma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 2018 yÄ±lÄ±nda anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya Ã¶zel nitelikli kurum ve kuruluÅŸlara mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 3 milyon dolar olacak.