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22:54, 03 Åžubat 2018 Cumartesi
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14:11, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

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Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

ZPT ve ZMA'lardan oluÅŸan konvoy, sÄ±nÄ±rdaki birliklere gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar, Kilis'e geldi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± birliklerden gÃ¶nderilen ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (ZPT), zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) oluÅŸan konvoy 9 araÃ§lÄ±k konvoy, kent merkezine ulaÅŸtÄ±.
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen ve sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen araÃ§lar, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki gÃ¶rev yerlerine geÃ§ti.

Ã–te yandan FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri, Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde Racu DaÄŸÄ± Ã§evresindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular Suriye TÃ¼rkiye askeri sevkiyat zeytin dalÄ± harekatÄ±
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