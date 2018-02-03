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Kültür Sanat
Güncelleme: 21:09, 03 Şubat 2018 Cumartesi

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Kırgız yazar Aytmatov 90'ıncı doğum gününde anıldı
Kırgız yazar Aytmatov 90'ıncı doğum gününde anıldı

Dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla Başkentte sergi ve film gösterimi düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılında Başkentte açılan "Cengiz Aytmatov'un Dünyası Ankara'da" adlı resim sergisi ve film gösterimiyle anıldı.

Kırgız 20 ressama ait 46 eserin yer aldığı serginin açılışı ve "Sayakbay" filminin gösterimi nedeniyle Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda program düzenlendi.

Açılışa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Aynura Temirbekova ve Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Junusov'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, burada yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyası için rol model olduğunu belirtti.

Topçu, "Aytmatov'un Cemile romanını okuyan bir Anadolu genci bu kitaba belki de en büyük aşk romanı diyecek. Bu işi anlayanlar da Cemile romanı için gelmiş geçmiş en önemli aşk romanlarından biri diyor." ifadelerini kullandı.

Film gösterimi ve serginin kardeş ülkeler arası bir kültür alışverişi olduğunu kaydeden Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manas Destanı'ndaki sözler sadece Kırgızlar için değil, tüm Türk dünyası içindir. Bu yüzden, İsmail Gaspıralı'nın da dediği gibi geç kalmadan dilde, işte ve fikirde bir olacağız. Nasıl ki başkaları için kendi medeniyet havzalarında birliktelik ne kadar meşruysa, bizim de kendi medeniyet havzamızda birlikteliğimiz o kadar meşrudur. Onlar Avrupa Birliği'ni kuruyor da biz neden bir atanın çocukları olarak birliktelikler kurmayalım."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Kastamonu'nun, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğunu hatırlatarak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) da 2018'i "Cengiz Aytmatov Yılı" ilan ettiğini söyledi.

Yayman, bu kapsamda Kastamonu'da düzenlenecek etkinliklerle Aytmatov'un anılacağını bildirdi.

Açılışta konuşan Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, babasının Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü vurgulayarak, "Babam Türkiye'ye her gelişinde ilham ve moral bulur, gelecek eserleri için çalışırdı." dedi.

Aytmatov, babasının ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala eserlerine büyük bir talep olmasını "Demek ki kitaplardaki hümanist mesajı hedeflere ulaştı." sözleriyle açıkladı.

Aytmatov'un dünyanın önemli yazarlarından biri olduğunu belirten Büyükelçi İbragim Junusov, "Kırgızlar nereye giderse gitsin herkes tanıyor. Kırgızların bir pasaportu var, adı Cengiz." dedi.

Junusov, Kırgız tarihini öğrenmek isteyenlerin, Aytmatov'un kitaplarını okumasının yeterli olduğunu söyleyerek, "Cengiz Han dünyayı kılıçla fethettiyse bizim Cengiz de dünyayı kalemle fethetti." diye konuştu.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Temirbekova da Aytmatov'un 90. doğum gününün sadece Türkiye ve Kırgızistan'da değil, tüm dünyada kutlandığını belirterek, "Aytmatov'un isminin dünyanın her yerinde caddelere, meydanlara ve okullara verilmesi bizim için büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

 

 



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