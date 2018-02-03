CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bitlis'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±." dedi.
ErdoÄŸan, AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± Bitlis Ä°smail Eren KapalÄ± Spor Salonu Ã¶nÃ¼nde kendisini bekleyen vatandaÅŸlara hitap etti.
SoÄŸuk havaya raÄŸmen bu buluÅŸmanÄ±n Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, gÃ¶sterdikleri ilgiden dolayÄ± vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti.
Yola Ã§Ä±karken 16 yÄ±l Ã¶nce "uzun ince bir yoldayÄ±z, gidiyoruz gÃ¼ndÃ¼z gece" dediklerini anÄ±msatan ErdoÄŸan, dedikleri gibi gece gÃ¼ndÃ¼z gittiklerini ve gÃ¼zel yerlere geldiklerini sÃ¶yledi.
Daha nice gÃ¼zel gÃ¼nler yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte 14. gÃ¼n, silahlÄ± kuvvetlerimiz Afrin'de. Afrin'de benim halkÄ±ma, milletime zulmeden, benim Bitlis'imde adeta mezarlÄ±klarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD'ye, o YPG'ye oralarÄ± mezar etti mi? Onlara 'bu Ã¼lkede bizim halkÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin huzurunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n. EÄŸer milletimizin huzurunu kaÃ§Ä±rÄ±rsanÄ±z, bak sizin baÅŸÄ±nÄ±za F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarÄ±mÄ±zla, toplarÄ±mÄ±zla sizi o inlerinizde yok ederiz' demiÅŸtik. O kurduklarÄ± mahkemeler, o sahte mezarlar ÅŸimdi nerede? Ä°la cehenneme zÃ¼mera." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, alandakilerden dimdik bir duruÅŸ istediÄŸini belirterek, "Åžunu unutmayÄ±n, korkaklar zafer anÄ±tÄ± dikemez. Biz 'kork Allah'tan korkmayandan' diyoruz. Onun iÃ§in dik duracaÄŸÄ±z, Ã¶leceksek bir kere Ã¶leceÄŸiz ama onlar her gÃ¼n Ã¶lecekler. Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ± ama sizin mÃ¼jdeleriniz onlarÄ±n onurudur, gururudur, heyecanÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Mart 2019'da belediye seÃ§imi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ana kademe ve kadÄ±n kollarÄ±mÄ±z gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z? GenÃ§ler, gerek Ã¼niversitelerde gerek liselerde Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Bizim RabiamÄ±z var. RabiamÄ±zda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Tek millet. TÃ¼rk'Ã¼yle, KÃ¼rt'Ã¼yle, Laz'Ä±yla, Arap'Ä±yla, Ã‡erkez'iyle, GÃ¼rcÃ¼'sÃ¼yle, Roman'Ä±yla, BoÅŸnak'Ä±yla 80 milyon tek millet. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz yaratÄ±lanÄ± yaradandan Ã¶tÃ¼rÃ¼ sevdik. Bizde ayrÄ±m yok. Tek bayrak. Bu bayraktan baÅŸka bayraÄŸÄ±mÄ±z yok. Avrupa Parlamentosu'nda bazÄ± kendini bilmezler, istikametini kaybetmiÅŸ olanlar paÃ§avralarÄ± boynuna takarak, PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±dÄ±klarÄ± halde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±yla parlamento binasÄ±nÄ±n iÃ§inde aÄŸlÄ±yorlardÄ±. Daha Ã§ok aÄŸlayacaksÄ±nÄ±z Ã§ok. Oradan o paÃ§avralarÄ± boynunuza takmakla hiÃ§bir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir zaman deÄŸiÅŸtirmeyecek. Tek vatan. 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarÄ±ndan baÅŸka bizim vatanÄ±mÄ±z var mÄ±? Ã–yleyse vatanÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Tek devlet. Paralel devletmiÅŸ, ÅŸu devletmiÅŸ, bu devletmiÅŸ asla. Bizim TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devletimiz yok."
ErdoÄŸan, alandakilerle "Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" sÃ¶zlerini sÃ¶yledi.
"Birbirimizi makam iÃ§in deÄŸil, aÅŸiret iÃ§in deÄŸil, para pul iÃ§in deÄŸil sadece Allah iÃ§in seveceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, "Ã–yleyse bu yolda emin adÄ±mlarla kardeÅŸÃ§e yÃ¼rÃ¼yoruz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n martÄ±nda belediyeler, kasÄ±mda parlamento, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri var, ona da kendimizi hazÄ±rlÄ±yoruz. Korku diye bir ÅŸey yok. Korkuyu korkutacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen ve 73 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± tamamladÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk Kilis ziyaretinde, "Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz" dedi
MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡elik: "Yanan alanlara Ã§eÅŸitli fidanlar dikilecek. BoÅŸaltÄ±lan alanlara yaklaÅŸÄ±k bin hektarlÄ±k bal ormanÄ± kuracaÄŸÄ±z"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine eklemesine iliÅŸkin, "ABD terÃ¶r konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi desteÄŸi kesmesi gerekir. Bu karar terÃ¶r konusunda ABD'nin Ã§ifte standardÄ±nÄ±n baÅŸka bir Ã¶rneÄŸidir." dedi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, eÅŸinin vefat eden dayÄ±sÄ± Kundakâ€™Ä±n Afyonkarahisarâ€™daki cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
ErdoÄŸan AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±" dedi
ZPT ve ZMA'lardan oluÅŸan konvoy, sÄ±nÄ±rdaki birliklere gÃ¶nderildi
Bu yÄ±l anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon dolar olarak belirlendi
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Ä°zmir Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Yalova Milletvekili Ä°nce, yeterli delege imzasÄ±yla genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu.
Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak
Bozcaada-Geyikli ve GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe arasÄ±nda bazÄ± seferler iptal edildi
TAI tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ hattÄ± Ã¶tesinde, gece ve gÃ¼ndÃ¼z ÅŸartlarÄ±nda otonom uÃ§uÅŸ ve seyrÃ¼sefer yapabilen 2 Ä°HA ve ilgili sistemler TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine teslim edildi
KurultayÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye baÅŸladÄ±