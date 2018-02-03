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22:54, 03 Åžubat 2018 Cumartesi
Politika
14:33, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bitlis'te
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bitlis'te

ErdoÄŸan AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±." dedi.

ErdoÄŸan, AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± Bitlis Ä°smail Eren KapalÄ± Spor Salonu Ã¶nÃ¼nde kendisini bekleyen vatandaÅŸlara hitap etti.

SoÄŸuk havaya raÄŸmen bu buluÅŸmanÄ±n Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, gÃ¶sterdikleri ilgiden dolayÄ± vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti.

Yola Ã§Ä±karken 16 yÄ±l Ã¶nce "uzun ince bir yoldayÄ±z, gidiyoruz gÃ¼ndÃ¼z gece" dediklerini anÄ±msatan ErdoÄŸan, dedikleri gibi gece gÃ¼ndÃ¼z gittiklerini ve gÃ¼zel yerlere geldiklerini sÃ¶yledi.

Daha nice gÃ¼zel gÃ¼nler yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte 14. gÃ¼n, silahlÄ± kuvvetlerimiz Afrin'de. Afrin'de benim halkÄ±ma, milletime zulmeden, benim Bitlis'imde adeta mezarlÄ±klarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD'ye, o YPG'ye oralarÄ± mezar etti mi? Onlara 'bu Ã¼lkede bizim halkÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin huzurunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n. EÄŸer milletimizin huzurunu kaÃ§Ä±rÄ±rsanÄ±z, bak sizin baÅŸÄ±nÄ±za F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarÄ±mÄ±zla, toplarÄ±mÄ±zla sizi o inlerinizde yok ederiz' demiÅŸtik. O kurduklarÄ± mahkemeler, o sahte mezarlar ÅŸimdi nerede? Ä°la cehenneme zÃ¼mera." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, alandakilerden dimdik bir duruÅŸ istediÄŸini belirterek, "Åžunu unutmayÄ±n, korkaklar zafer anÄ±tÄ± dikemez. Biz 'kork Allah'tan korkmayandan' diyoruz. Onun iÃ§in dik duracaÄŸÄ±z, Ã¶leceksek bir kere Ã¶leceÄŸiz ama onlar her gÃ¼n Ã¶lecekler. Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ± ama sizin mÃ¼jdeleriniz onlarÄ±n onurudur, gururudur, heyecanÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Mart 2019'da belediye seÃ§imi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ana kademe ve kadÄ±n kollarÄ±mÄ±z gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z? GenÃ§ler, gerek Ã¼niversitelerde gerek liselerde Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Bizim RabiamÄ±z var. RabiamÄ±zda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Tek millet. TÃ¼rk'Ã¼yle, KÃ¼rt'Ã¼yle, Laz'Ä±yla, Arap'Ä±yla, Ã‡erkez'iyle, GÃ¼rcÃ¼'sÃ¼yle, Roman'Ä±yla, BoÅŸnak'Ä±yla 80 milyon tek millet. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz yaratÄ±lanÄ± yaradandan Ã¶tÃ¼rÃ¼ sevdik. Bizde ayrÄ±m yok. Tek bayrak. Bu bayraktan baÅŸka bayraÄŸÄ±mÄ±z yok. Avrupa Parlamentosu'nda bazÄ± kendini bilmezler, istikametini kaybetmiÅŸ olanlar paÃ§avralarÄ± boynuna takarak, PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±dÄ±klarÄ± halde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±yla parlamento binasÄ±nÄ±n iÃ§inde aÄŸlÄ±yorlardÄ±. Daha Ã§ok aÄŸlayacaksÄ±nÄ±z Ã§ok. Oradan o paÃ§avralarÄ± boynunuza takmakla hiÃ§bir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir zaman deÄŸiÅŸtirmeyecek. Tek vatan. 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarÄ±ndan baÅŸka bizim vatanÄ±mÄ±z var mÄ±? Ã–yleyse vatanÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Tek devlet. Paralel devletmiÅŸ, ÅŸu devletmiÅŸ, bu devletmiÅŸ asla. Bizim TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devletimiz yok."

ErdoÄŸan, alandakilerle "Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" sÃ¶zlerini sÃ¶yledi.

"Birbirimizi makam iÃ§in deÄŸil, aÅŸiret iÃ§in deÄŸil, para pul iÃ§in deÄŸil sadece Allah iÃ§in seveceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, "Ã–yleyse bu yolda emin adÄ±mlarla kardeÅŸÃ§e yÃ¼rÃ¼yoruz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n martÄ±nda belediyeler, kasÄ±mda parlamento, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri var, ona da kendimizi hazÄ±rlÄ±yoruz. Korku diye bir ÅŸey yok. Korkuyu korkutacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan afrin harekatÄ±
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