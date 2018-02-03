14:59, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Filistinli mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki, Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi. Ä°ki bakan, TÃ¼rkiye ile Filistin arasÄ±nda yapÄ±lan 10 milyon dolar tutarÄ±ndaki hibe anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 3,5 milyon dolarlÄ±k birinci dilim teslimat belgesini imzaladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, tÃ¶renin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Maliki ve heyetini Antalya'da aÄŸÄ±rlamaktan gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Samimiyetle, inanarak Filistinli kardeÅŸlerimizin acÄ±sÄ± bizim acÄ±mÄ±z, davalarÄ± bizim davalarÄ±mÄ±zdÄ±r." diyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼ne kadar Filistinli kardeÅŸlerini hiÃ§ bir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

ABD tarafÄ±ndan KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik yanlÄ±ÅŸ, adaletsiz bir giriÅŸim baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sorumsuzca atÄ±lan bu adÄ±ma hak ettiÄŸi tepkiyi derhal verdiklerini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°slam Zirvesi'ni topladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, buradan Ã§Ä±kan karar ve ortak deklarasyonunun takibini de birlikte yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Konuyu ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GÃ¼venlik Konseyinde, ABD'nin 14'e bir olmasÄ±na raÄŸmen, bu da BM'nin adaletsizliklerinden bir tanesidir, bu karar geÃ§medi. Bir Ã¼lke 'hayÄ±r' dediÄŸi zaman gÃ¼venlik konseyinde karar alÄ±namÄ±yor. GÃ¼venlik Konseyinden BM Genel Kuruluna taÅŸÄ±dÄ±k. Burada herkesin bir oyu var. Herkesin oyu eÅŸit, veto hakkÄ± da yok. Genel Kuruldaki oylama gÃ¼nÃ¼ geldik. KardeÅŸim Riyad el-Maliki ile New York'a gittik, haklÄ± davamÄ±zÄ± birlikte savunduk. Genel Kurulda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konuÅŸmalarda da bu adaletsizliÄŸe vurgu yaptÄ±k. Tehditlere ve ÅŸantajlara boyun eÄŸmeyeceÄŸimizi tÃ¼m dÃ¼nyaya haykÄ±rdÄ±k. BM Genel Kurulunda Ã§Ä±kan karar, ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n adaletsizliÄŸini, sorumsuzluÄŸunu, BM kararlarÄ±na ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BaÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin tanÄ±nmasÄ± iÃ§in kardeÅŸim Maliki, Filistinli kardeÅŸlerimiz ile Ã§aba sarf edeceÄŸiz. Filistin Ã¼zerindeki kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n, ambargolarÄ±n, zulmÃ¼n sona ermesi iÃ§in de mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Maalesef bugÃ¼n illegal ÅŸekilde yerleÅŸimler devam ediyor. Yani Filistin halkÄ±nÄ±n topraklarÄ± elinden zorla alÄ±nmakta, Ã§alÄ±nmaktadÄ±r. Bu haksÄ±zlÄ±klarÄ± durdurmamÄ±z gerekiyor. ABD gibi bir Ã¼lkenin de Ã¶zellikle arabulucu olmasÄ±, bu gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in Ã¶nce dÃ¼rÃ¼st ve adil olduÄŸunu bir kere daha kanÄ±tlamasÄ± gerekiyor. AttÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla maalesef bu rolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir taraftan Arap Ligi bir taraftan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± ve diÄŸer tarafÄ±ndan Avrupa BirliÄŸi ki bu sÃ¼reÃ§te baÅŸta Vatikan olmak Ã¼zere Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sergilediÄŸi tavrÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± konusunda herkes hassasiyetini gÃ¶sterdi."

FÄ°LÄ°STÄ°N'Ä° DESTEKLEMEYE DEVAM

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile beraber yarÄ±n akÅŸam Roma'ya gideceklerini, Vatikan'Ä± ziyaret edeceklerini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da Papa'ya bizzat bu sÃ¼reÃ§teki gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±rdan dolayÄ± bir kere daha teÅŸekkÃ¼r edecekler. Filistin'in kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in de elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye devam edeceÄŸiz. Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol sadece Filistin'in resmi bÃ¼tÃ§esine yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z katkÄ±yla ilgilidir. Filistin'e yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maddi yardÄ±mlar sadece bu protokol ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir, kalmayacaktÄ±r. Filistin'in kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in projelere destek vermeye devam edeceÄŸiz. Hastaneler, okullar su ve enerji projelerine desteÄŸimiz artarak devam edecektir. BazÄ±lar bugÃ¼n yine Filistin'e yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmekle tehdit ediyor ya da ÅŸantaj yapÄ±yor. Filistin halkÄ± bu tÃ¼r baskÄ±lara bu gÃ¼ne kadar boyun eÄŸseydi Filistin halkÄ± kalmazdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Filistin halkÄ±nÄ±n ne kadar onurlu bir halk ve millet olduÄŸunu daha siz Ã¶ÄŸrenememiÅŸsiniz. Biz Cenin Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ni hayata geÃ§irerek istihdamÄ±n artmasÄ±na da katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Buna benzeri istihdam yaratÄ±cÄ± projeleri destekleyeceÄŸiz. Sadece bu projenin en az 5 bin Filistinli kardeÅŸimize iÅŸ imkanÄ± yaratacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. 2004'den bu yana TÄ°KA Filistin genelinde 500'den fazla projeyi hayata geÃ§irmiÅŸtir. Bu projelerde her zaman Filistin halkÄ±nÄ±n tercihlerine ve Ã¶nceliklerine Ã¶nem verildi."

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'ye de insani yardÄ±mlarÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini bildirerek, Ä°srail'le iliÅŸkileri normalleÅŸtirmek iÃ§in 3 ÅŸart ortaya koyduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Bunlardan birinin Filistin'e gÃ¶nderilen insani ve kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu yardÄ±mlarÄ± da artÄ±rarak devam ettiklerini sÃ¶yledi.

Maliki ve heyetiyle akÅŸam Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bundan sonra hangi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ikili iliÅŸkilerin deÄŸerlendirildiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da Filistin'e destek anlamÄ±nda neler yapacaÄŸÄ±z, beklentileri nedir, biz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±z. BunlarÄ± da biz iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã§aba sarf ederken diÄŸer taraftan Filistin iÃ§inde birliÄŸin, beraberliÄŸin saÄŸlanmasÄ± konusunda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yoruz. El Fetih ve Hamas arasÄ±ndaki birliÄŸin tam olarak saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kardeÅŸlerimize aynÄ± telkinde bulunacaÄŸÄ±z. 'Bir olun, beraber olun, birlikte Filistin olun' diyeceÄŸiz, bu sÃ¼rece de desteÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BakÄ±yoruz Filistin iÃ§ini karÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in ABD tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan terÃ¶r listesine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Filistin iÃ§in Ã¶nemli ÅŸahsiyetleri de terÃ¶r listesine eklediklerini gÃ¶rÃ¼yoruz. BakanlÄ±k olarak da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klamayla bunun ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, dÃ¼rÃ¼st bir yaklaÅŸÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±k, buradan da vurgulamak istedim." diye konuÅŸtu.

ABD'NÄ°N Ã‡Ä°FTE STANDARTI

Bir gazetecinin "ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine eklemesine" iliÅŸkin sorusuna Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ZamanlamasÄ± manidar. Filistin iÃ§inde birlik beraberliÄŸin saÄŸlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir zamanda bu kararÄ± aldÄ±lar. Ã–zellikle Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro Åžefi'ni bu listeye ekliyorlar. Hamas, 2005 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen seÃ§imlere katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve o gÃ¼nden bu yana siyasi zeminde hareket etmektedir. Bizim de telkinlerimiz hep bÃ¶yle olmuÅŸtur ve o seÃ§im de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafÄ±ndan gÃ¶zlenen, onlarÄ±n deÄŸerlendirmesine gÃ¶re de demokratik, ÅŸeffaf gerÃ§ekleÅŸtirilen bir seÃ§im olmuÅŸtur. ABD terÃ¶r konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi desteÄŸi kesmesi gerekir. Bu karar terÃ¶r konusunda ABD'nin Ã§ifte standardÄ±nÄ±n baÅŸka bir Ã¶rneÄŸidir." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir gazetecinin, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili dÄ±ÅŸ basÄ±nda kara propaganda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yanlÄ±ÅŸ fotoÄŸraflarÄ±n servis edildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?" sorusuna, "Zeytin DalÄ± operasyonu baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana operasyona aÃ§Ä±kÃ§a karÅŸÄ± Ã§Ä±kamayan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sempatisi olanlar da dahil baÅŸka yollarla operasyona karÅŸÄ± Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Mesajlar gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. 'Sivillere dikkat edin, siviller hedef alÄ±nÄ±yor' gibi yanlÄ±ÅŸ bilgilerle, iddialarla bu operasyona esasen karÅŸÄ± olduÄŸunu bir ÅŸekilde anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Rejim Ä°dlib bÃ¶lgesinde ihlallerde bulunuyor, siviller Ã¶lÃ¼yor, bu konuda sesleri Ã§Ä±kmÄ±yor. Tabii terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de Ã¶nce rejimin daha Ã¶nceki yÄ±llarda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sivillerin, hatta TÃ¼rkiye'de yaralanan sivillerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak kara propaganda baÅŸlattÄ±. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼zeltmeler sayesinde, gerÃ§ekleri gÃ¶stermemiz sayesinde bu ucuz yÃ¶ntemden de vazgeÃ§mek zorunda kaldÄ±lar." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile 2 bin kilometrelik bir alanÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlediklerine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu operasyon sÃ¼resince sivillerle ilgili hiÃ§ bir uyarÄ±da bulunmayan Ã¼lkelerin ve siyasilerin YPG/PKK'ya karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± harekat dÃ¶neminde sivilleri hatÄ±rlatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ekten Ã§ok ilginÃ§ olduÄŸunu bildirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MehmetÃ§ik'in de Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun da siviller konusunda herkesten daha fazla hassas olduÄŸunu vurguladÄ±.

YabancÄ± bir gazetecinin BM Genel Kurulunda alÄ±nan kararÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin sorusuna ise Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"BM Genel Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar, Trump'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu tescil etmiÅŸtir. BM'nin Filistin ile ilgili daha Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± kararlara da atÄ±fta bulunmuÅŸtur. AyrÄ±ca iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me atÄ±f yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olduÄŸunu bir kez daha tescil etmiÅŸtir. Elbette 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±yla iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m. Bundan sonra yapÄ±lmasÄ± gereken, Trump yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ ve hukuksuz kararÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek, tÃ¼m Ã¼lkelerin oy kullandÄ±ÄŸÄ± genel kurulun aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± takip etmektir."