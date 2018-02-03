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Yemen'de Husi mevzilerine saldırı
Yemen'de Husi mevzilerine saldırı
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Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının, Beyda kentinde Husilere ait mevzilere saldırılar düzenlediği bildirildi.

Beyda'nın Natıa İlçesi Başkanı Mesad Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada koalisyon uçaklarının, Natıa'da Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda militanlara ait bir araçların hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin bilgi vermeyen Salahi, ayrıca ilçede hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda Husilerden 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yakalandığını ifade etti.

Salihi, hükümet güçlerinin kentte ilerleyişine devam ettiğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Öte yandan Dali kentine bağlı Kutuba ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Yönetime bağlı orduda 83. Topçu Tugayı Komutanı Saddam Abdullah Merisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kutuba'da yola döşenmiş patlayıcının birliğe bağlı aracın geçişi sırasında infilak ettiğini, olayda Yarbay Muin Şemsi ile bir askerin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 5 askerin yaralandığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de meşru yönetim, Dali'de 7 ilçeyi kontrol altında tutarken, Demit ve Ceben ilçeleri Husilerin elinde bulunuyor.



İlgili Konular Yemen Husi
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