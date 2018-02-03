DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), ilk yerli uydusu "KhalifaSat"Ä±n yapÄ±mÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± BAE Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, BaÅŸbakanÄ± ve Dubai Emiri Åžeyh Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum'un katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uydunun, Ã¼lkedeki bir grup mÃ¼hendis tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan herhangi bir destek alÄ±nmadan yÃ¼zde yÃ¼z yerli olarak geliÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
Muhammed bin RaÅŸid Uzay Merkezi'ndeki (MBRSC) Uydu Ãœretim ve Montaj Kurumu'nu ziyaret eden Al Maktum, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KhalifaSat'la birlikte BAE'nin resmen uzay sanayisine giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ãœlkesinin uydu yapÄ±m tekniklerinin tÃ¼mÃ¼ne sahip olduÄŸunu kaydeden Al Maktum, "ulusal ekonomileri iÃ§in hayati bir unsur" olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi uzay sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ desteklemeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini dile getirdi.
"KhalifaSat" uydusunun tÃ¼m testlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu yÄ±l iÃ§erisinde uzaya fÄ±rlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.
DubaiSat-1'i 2009'da DubaiSat-2'yi de 2013'te uzaya gÃ¶nderen MBRSC, 2013 yÄ±lÄ±nda KhalifaSat'Ä±n Ã¼retimine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
KhalifaSat'la birlikte BAE, resmen uzay sanayisine giriÅŸ yaptÄ±
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