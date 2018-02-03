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Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı kapsamında, sanat ve düşünce alanının 40 önemli ismiyle yapılacak "40'lar Meclisi" söyleşileri, edebiyatçı-yazar Beşir Ayvazoğlu ile başladı.
Ayvazoğlu, TYB Mehmed Akif Divanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, TYB'nin kuruluşunun 40. yılında, birliğin eski ve yeni mensuplarıyla bir arada bulunmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Ayvazoğlu, "40 yıl, dile kolay. Aslında yarım asır demektir. Ama bize sorarsanız daha dün gibi." dedi.
Edebiyata nasıl başladığını anlatan ve bugüne kadar kaleme aldığı eserlere ilişkin bilgi veren Ayvazoğlu, daha sonra katılımcılarla kitapları hakkında söyleşi yaptı.
Söyleşiyi yöneten hikayeci-eleştirmen Necip Tosun da Ayvazoğlu'nun, kitaplarının sayısı 50'ye yaklaşan, şiir, deneme, roman ve araştırma inceleme yazılarıyla edebiyat camiasının yakından tanıdığı bir isim olduğunu söyledi.
Etkinliğe, TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, edebiyatçılar ve Ayvazoğlu'nun okurları katıldı.
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