16:51, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nda iki asker ÅŸehit



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Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda iki asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, harekat sÄ±rasÄ±nda bugÃ¼n bir askerin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±yla girilen Ã§atÄ±ÅŸmada, bir askerin ise Kilis hudut bÃ¶lgesinde terÃ¶ristler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allahâ€™tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." ifadelerine yer verildi.

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