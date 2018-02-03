17:10, 03 Şubat 2018 Cumartesi

İtalya’da silahlı saldırı





İtalya’da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya’nın doğusundaki Macerata kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İtalya resmi haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ülkenin doğusunda yer alan Macerata şehrinde sabah saatlerinde bir arabadan çevreye ateş açıldı. İlk belirlemelere göre yaralılar arasında 2 yabancı uyruklu bulunuyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera ise saldırıda 4 kişinin yaralandığını yazdı. Polis, olayla ilgili 28 yaşındaki Luca Traini isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Haberlerde, ülkenin kuzeyindeki aşırı sağ görüşlü Lega Nord partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği ortaya çıkarılan Traini'nin silahlı saldırıdan sonra "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, “Nazi selamı verdiği” belirtildi. Traini'nin suçunu kabul etmesinin ardından tutuklandığı bildirildi.

İlgili Konular İtalya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.