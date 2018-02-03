MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kilis'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kilis esnafÄ±nÄ± da ziyaret eden Ã–ztÃ¼rk ve beraberindekiler, kent merkezindeki vatandaÅŸlarla da bir sÃ¼re sohbet etti.
Ã–ztÃ¼rk, daha sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â TÃ¼rkiye'nin ordusuyla ve milletiyle Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na tam destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸe istikrarlÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne kimsenin mani olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–ztÃ¼rk,Â ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°nÅŸallah ordumuz en kÄ±sa sÃ¼rede bu melanet yuvalarÄ±nÄ± susturacak. Ãœlkemizin birlik ve beraberliÄŸine toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kastetmiÅŸ olan gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdeki ve arkasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lere gereken cevap verilmiÅŸ olacak. Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz. Bu topraklar Ã¼zerinde milliyetÃ§ilik her yerde aynÄ± ÅŸekilde mayalanamÄ±yor, sÃ¼tÃ¼ bozuk olanlarda tutmuyor dolayÄ±sÄ±yla sÃ¼tÃ¼ bozuk olanlar da Ã§atlak ses Ã§Ä±karÄ±yor. Bunlar dÃ¼n de vardÄ±, bugÃ¼n de varlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettiriyorlar yarÄ±n da olacaklar. Ama hiÃ§bir zaman ne yaparlarsa yapsÄ±nlar bu kervanÄ±n yÃ¼rÃ¼mesini engelleyemeyecekler. Bu kervan tarihin derinliklerinden geliyor ebediyete kadar da gidecek. Bu topraklarda TÃ¼rk milleti birlik ve beraberliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rerek hayatÄ±nÄ± devam ettirecek. Bin yÄ±l Ã¶nce ayak bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu topraklarda kimi bulduysak kendimiz yaÅŸarken onlarÄ± da yaÅŸattÄ±k."
Oktay Ã–ztÃ¼rk, daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'Ä± da ziyaret ederek, bilgi aldÄ±.
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BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk Kilis ziyaretinde, "Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz" dedi
MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡elik: "Yanan alanlara Ã§eÅŸitli fidanlar dikilecek. BoÅŸaltÄ±lan alanlara yaklaÅŸÄ±k bin hektarlÄ±k bal ormanÄ± kuracaÄŸÄ±z"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine eklemesine iliÅŸkin, "ABD terÃ¶r konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi desteÄŸi kesmesi gerekir. Bu karar terÃ¶r konusunda ABD'nin Ã§ifte standardÄ±nÄ±n baÅŸka bir Ã¶rneÄŸidir." dedi.
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ErdoÄŸan AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±" dedi
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Bu yÄ±l anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon dolar olarak belirlendi
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KurultayÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye baÅŸladÄ±