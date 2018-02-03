MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kilis'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay Ã–ztÃ¼rk ve beraberindeki parti teÅŸkilatÄ± Ã¼yeleri, Kilis temaslarÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roketli saldÄ±rÄ±larda hasarÄ±n meydana geldiÄŸi Ã‡alÄ±k Camisi ve restoranda incelemelerde bulundu.

Kilis esnafÄ±nÄ± da ziyaret eden Ã–ztÃ¼rk ve beraberindekiler, kent merkezindeki vatandaÅŸlarla da bir sÃ¼re sohbet etti.

Ã–ztÃ¼rk, daha sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â TÃ¼rkiye'nin ordusuyla ve milletiyle Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na tam destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸe istikrarlÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne kimsenin mani olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–ztÃ¼rk,Â ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°nÅŸallah ordumuz en kÄ±sa sÃ¼rede bu melanet yuvalarÄ±nÄ± susturacak. Ãœlkemizin birlik ve beraberliÄŸine toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kastetmiÅŸ olan gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdeki ve arkasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lere gereken cevap verilmiÅŸ olacak. Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz. Bu topraklar Ã¼zerinde milliyetÃ§ilik her yerde aynÄ± ÅŸekilde mayalanamÄ±yor, sÃ¼tÃ¼ bozuk olanlarda tutmuyor dolayÄ±sÄ±yla sÃ¼tÃ¼ bozuk olanlar da Ã§atlak ses Ã§Ä±karÄ±yor. Bunlar dÃ¼n de vardÄ±, bugÃ¼n de varlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettiriyorlar yarÄ±n da olacaklar. Ama hiÃ§bir zaman ne yaparlarsa yapsÄ±nlar bu kervanÄ±n yÃ¼rÃ¼mesini engelleyemeyecekler. Bu kervan tarihin derinliklerinden geliyor ebediyete kadar da gidecek. Bu topraklarda TÃ¼rk milleti birlik ve beraberliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rerek hayatÄ±nÄ± devam ettirecek. Bin yÄ±l Ã¶nce ayak bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu topraklarda kimi bulduysak kendimiz yaÅŸarken onlarÄ± da yaÅŸattÄ±k."

Oktay Ã–ztÃ¼rk, daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'Ä± da ziyaret ederek, bilgi aldÄ±.