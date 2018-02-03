DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kastamonu'da, "2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "KÄ±zak YarÄ±ÅŸlarÄ± ve Kar Festivali"nin kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sona erdi.
Ilgaz DaÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen festival kapsamÄ±ndaki kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ±na 10 ilden 15'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 73 sporcu katÄ±ldÄ±.
Vali YaÅŸar Karadeniz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¼zel geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda yarÄ±ÅŸlar dÃ¼zenlediklerini anlatan Karadeniz, "Ilgaz DaÄŸÄ±'nda yarÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir yandan da ciddi bir turizm faaliyeti yapÄ±lÄ±yor. Ilgaz DaÄŸÄ±'na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda yeni yatÄ±rÄ±mlar yaparak bÃ¶lgenin daha da bÃ¼yÃ¼mesine Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.
YarÄ±ÅŸlara ilginin yoÄŸun olduÄŸunu dile getiren Karadeniz, "Kayak iÃ§in tatil iÃ§in gelenler de kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± takip ediyor. OnlarÄ±n da ilgisini Ã§ekiyor." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye Geleneksel Spor DallarÄ± Federasyonu AtlÄ± KÄ±zak ve Geleneksel KÄ±zak AsbaÅŸkanÄ± GÃ¼nal GenÃ§, 600 yÄ±llÄ±k bir geleneÄŸi yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±. GenÃ§, yarÄ±ÅŸa farklÄ± illerden Ã§ok sayÄ±da sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
YarÄ±ÅŸlarÄ± erkeklerde bÃ¼yÃ¼klerde Yetkin Turan, genÃ§lerde SadÄ±k Ã‡olakoÄŸlu, yÄ±ldÄ±zlarda Selahattin ErsÃ¶z, miniklerde Eymen Nafi Ã‡elik ilk sÄ±rada tamamladÄ±.
KadÄ±nlarda ise bÃ¼yÃ¼klerde SÄ±dÄ±ka Nur YÃ¼ce, genÃ§lerde Ä°rem Sambur, miniklerde Nursena SevinÃ§ birinciliÄŸi elde etti.
Erzurum kÄ±zaÄŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼klerde Metehan Pak, genÃ§lerde Yusuf Yurdalan, YÄ±ldÄ±zlarda Murat AksakallÄ±, miniklerde Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, halk yarÄ±ÅŸlarÄ±nda da Cemil DeÄŸirmenci birinci oldu.
Yeni yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, her araÃ§ sahibi ruhsatÄ±nda ne yazÄ±yorsa onun vergisini Ã¶deyecek. MinibÃ¼slerden alÄ±nan otobÃ¼s vergisi sorunu bitiyor
"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen ve 73 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± tamamladÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk Kilis ziyaretinde, "Ecdat yadigarÄ± bu topraklar Ã¼zerinde baykuÅŸlarÄ±n Ã¶tmesine mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz" dedi
MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡elik: "Yanan alanlara Ã§eÅŸitli fidanlar dikilecek. BoÅŸaltÄ±lan alanlara yaklaÅŸÄ±k bin hektarlÄ±k bal ormanÄ± kuracaÄŸÄ±z"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine eklemesine iliÅŸkin, "ABD terÃ¶r konusunda bu kadar hassassa PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi desteÄŸi kesmesi gerekir. Bu karar terÃ¶r konusunda ABD'nin Ã§ifte standardÄ±nÄ±n baÅŸka bir Ã¶rneÄŸidir." dedi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, eÅŸinin vefat eden dayÄ±sÄ± Kundakâ€™Ä±n Afyonkarahisarâ€™daki cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
ErdoÄŸan AK Parti Bitlis 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Oradaki daÄŸlar hamdolsun alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdi Afrin'e doÄŸru ilerliyoruz, az kaldÄ±" dedi
ZPT ve ZMA'lardan oluÅŸan konvoy, sÄ±nÄ±rdaki birliklere gÃ¶nderildi
Bu yÄ±l anlaÅŸma akdedilmeksizin dost veya mÃ¼ttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mÃ¼badelesi veya yardÄ±m olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon dolar olarak belirlendi
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Ä°zmir Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Yalova Milletvekili Ä°nce, yeterli delege imzasÄ±yla genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu.
Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak
Bozcaada-Geyikli ve GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe arasÄ±nda bazÄ± seferler iptal edildi
TAI tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ hattÄ± Ã¶tesinde, gece ve gÃ¼ndÃ¼z ÅŸartlarÄ±nda otonom uÃ§uÅŸ ve seyrÃ¼sefer yapabilen 2 Ä°HA ve ilgili sistemler TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine teslim edildi
KurultayÄ±'nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye baÅŸladÄ±