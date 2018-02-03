GÃ¼ncelleme: 20:03, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

Kastamonu'da "KÄ±zak YarÄ±ÅŸlarÄ± ve Kar Festivali"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kastamonu'da, "2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "KÄ±zak YarÄ±ÅŸlarÄ± ve Kar Festivali"nin kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sona erdi.

Ilgaz DaÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen festival kapsamÄ±ndaki kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ±na 10 ilden 15'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 73 sporcu katÄ±ldÄ±.

Vali YaÅŸar Karadeniz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¼zel geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

"2018 TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti" etkinlikleri kapsamÄ±nda yarÄ±ÅŸlar dÃ¼zenlediklerini anlatan Karadeniz, "Ilgaz DaÄŸÄ±'nda yarÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir yandan da ciddi bir turizm faaliyeti yapÄ±lÄ±yor. Ilgaz DaÄŸÄ±'na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda yeni yatÄ±rÄ±mlar yaparak bÃ¶lgenin daha da bÃ¼yÃ¼mesine Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

YarÄ±ÅŸlara ilginin yoÄŸun olduÄŸunu dile getiren Karadeniz, "Kayak iÃ§in tatil iÃ§in gelenler de kÄ±zak yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± takip ediyor. OnlarÄ±n da ilgisini Ã§ekiyor." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye Geleneksel Spor DallarÄ± Federasyonu AtlÄ± KÄ±zak ve Geleneksel KÄ±zak AsbaÅŸkanÄ± GÃ¼nal GenÃ§, 600 yÄ±llÄ±k bir geleneÄŸi yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±. GenÃ§, yarÄ±ÅŸa farklÄ± illerden Ã§ok sayÄ±da sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

YarÄ±ÅŸlarÄ± erkeklerde bÃ¼yÃ¼klerde Yetkin Turan, genÃ§lerde SadÄ±k Ã‡olakoÄŸlu, yÄ±ldÄ±zlarda Selahattin ErsÃ¶z, miniklerde Eymen Nafi Ã‡elik ilk sÄ±rada tamamladÄ±.

KadÄ±nlarda ise bÃ¼yÃ¼klerde SÄ±dÄ±ka Nur YÃ¼ce, genÃ§lerde Ä°rem Sambur, miniklerde Nursena SevinÃ§ birinciliÄŸi elde etti.

Erzurum kÄ±zaÄŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼klerde Metehan Pak, genÃ§lerde Yusuf Yurdalan, YÄ±ldÄ±zlarda Murat AksakallÄ±, miniklerde Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, halk yarÄ±ÅŸlarÄ±nda da Cemil DeÄŸirmenci birinci oldu.