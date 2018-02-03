ABD'nin nükleer belgesine Rusya'dan tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya, yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi ile ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayınlanan, ülkenin nükleer kapasite durumunun mercek altına alındığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, “Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor.” ifadesi kullanıldı.
Belgede, Rusya’nın agresif ve müdahaleci olarak tanımlanmasının, gerçeği yansıtmadığının iddia edildiği açıklamada, “Belgedeki doğrudan Rusya karşıtı tutumu fark etmemek mümkün değil. ABD, Rusya’ya yönelik mesnetsiz suçlamalarla kendi nükleer gücünü muazzam bir düzeye çıkarmaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Rusya’nın, silahlanmaya yönelik uluslararası anlaşmaları da ihlal etmekle suçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Washington tarafından duraksamadan itham edilen bu tür kategorik suçlamalar, nükleer silahlara ilişkin ABD’nin sorumsuz adımları nedeniyle bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimdir.”
Açıklamada, Washington'un yaklaşımlarının dikkate alınacağı ve Rusya’nın da kendi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağı belirtildi.
Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Rusya’nın nükleer gücüne geniş yer ayrılmış, Kuzey Kore, İran ve Çin de “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer almıştı.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor” açıklamasında bulundu
Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi
Mısır'da yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulundu
Afrika Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptığı açıklamada, Afrika'nın tüm dünya için önemli bir kıta olduğunu anlattı.
PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor
Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı
Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kökenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla ilgili bir işbirliği anlaşması imzalamak konusunda anlaşma sağlandı
Yarın yapılacak seçimin ikinci turunda Anastasiadis ve Malas yarışacak
Libya, uluslararası topluma yasa dışı göç sorununun çözülmesi ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için hızlı koordinasyon çağrısında bulundu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi
Nükleer Durum İnceleme Belgesi ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak", "müttefik ve ortaklara güvence vermek", "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmasını sağlamak" ve "belirsiz geleceği garanti altına almak" üzere modernize edilmesini öngörüyor
Dakar’daki Fransa Büyükelçiliğine yürüyen 100 kişilik grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere son iki aydır tek bir insani yardım konvoyunun bile gidemediğini belirterek, taraflara insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulundu