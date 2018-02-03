GÃ¼ncelleme: 17:47, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'milli ittifak' daveti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TekirdaÄŸ'da partisinin 6Ä±ncÄ± OlaÄŸan Genel Kurulu'na katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk Spor Salonu'nda yoÄŸun ilgiyle karÅŸÄ±lanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Afrin'de dÃ¼zenlediÄŸi Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'na deÄŸinip, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Afrin operasyonu baÅŸlarken bir MehmetÃ§iÄŸe soruyorlar, oda diyor ki 'Vatan bizim iÃ§in KÄ±zÄ±lelma'dÄ±r'. KÄ±zÄ±lelma diyen MehmetÃ§ik kim? Mehmet Kuzu, nereli? TekirdaÄŸlÄ±, o Mehmet kahraman TekirdaÄŸlÄ±. Buradan Mehmet Kuzu'ya da selamlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶nderiyoruz. AnasÄ± ÃœmmÃ¼han Kuzu, babasÄ± Cemil Kuzu da bugÃ¼n aramÄ±zda. BÃ¶yle kahraman bir evlada sahip olduÄŸunuz iÃ§in sizlerle gurur duyuyoruz. Kendiniz bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir'. Bu ne haddiniz bilmezlik, bu ne aymazlÄ±k. Daha ne gÃ¶receksin. 90'dan fazla roket fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸ, siviller hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. 40 yÄ±ldÄ±r milletimizin baÅŸÄ±na bela olmuÅŸ PKK, PYD, YPG sÃ¼lalesi aynÄ± boyun soyundan, aynÄ± soysuzlardan. Neresi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸil bunlarÄ±n? BakÄ±n bunu sÃ¶yleyen Ana Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri. TekirdaÄŸ bunu bir yere not et. Millet dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla yola gitmek TekirdaÄŸ'a yakÄ±ÅŸmaz. BunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± 2019'da milletine, vatanÄ±na, bayraÄŸÄ±na, devletine canÄ± gibi sahip olan TekirdaÄŸlÄ± aziz kardeÅŸlerim, bunun hesabÄ±nÄ± soracaktÄ±r. Ben buna yÃ¼rekten inanÄ±yorum."

'BUYUR SEN DE KATIL'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bugÃ¼n partisinin kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± da eleÅŸtirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biliyorsunuz CHP'nin kurultaylarÄ± meÅŸhurdur. Her seÃ§imden sonra kurultay diye meydana Ã§Ä±karlar. 2-3 ay kurultay muhabbeti, bugÃ¼n nihayet kurultaylarÄ± toplanÄ±yor. Genel BaÅŸkan SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu diyor ki 'EÄŸitimimiz milli olacak, Afrin harekÃ¢tÄ± milli olacak, ordumuz milli olacak'. Be kardeÅŸim bunlara itiraz eden mi var? EÄŸer her ÅŸeyin milli olmasÄ±nÄ± istiyorsan Ak Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur. Millilik hudutlarÄ±mÄ±zda oluÅŸturulan terÃ¶r devletine geÃ§it vermemekle olur. Millilik ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ± alÄ±p Hakkari'de dalgalandÄ±rarak olur, lafla millilik olmaz. Ana Muhalefet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± konuÅŸmasÄ±nda diyor ki 'Efendim iÃ§eride ÅŸu kadar faiz verdiniz, dÄ±ÅŸarÄ±da bu kadar faiz verdiniz'. DÃ¼n sÃ¶yledim; NiÄŸde-Ankara otoyolunu ihale ettiler, kazma vuramadÄ±lar. Kriz geldi, maalesef bÃ¼tÃ¼n iÅŸler yattÄ±. BÃ¼tÃ¼n projeler bir yana bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte uzaÄŸa gitmeyin, TekirdaÄŸ'a bakÄ±n. 2002 Ã¶ncesi TekirdaÄŸ'Ä±n yollarÄ±na bakÄ±n. TekirdaÄŸ-MuratlÄ± tren yolu projesi AtatÃ¼rk'Ã¼n vasiyetidir. Kim yaptÄ±? Ak Parti yaptÄ±. TekirdaÄŸ'a ikinci limanÄ± Ak Parti kazandÄ±rdÄ±. Ã‡evre yolunu, TekirdaÄŸ'Ä±n alt geÃ§itlerini, Ã¼st geÃ§itlerini kazandÄ±ran kim? Ak Parti. Ak Parti yapamayacaÄŸÄ± ÅŸeyin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermez. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kimin faize ne kadar para verdiÄŸini bilmek istiyorsan rakamlara bak. 2002'de milli gelirin yÃ¼zde 14.4'Ã¼ yÃ¼zde 15'i faize gidiyordu. BugÃ¼n faiz giderlerinin milli gelirlerdeki payÄ± yÃ¼zde 2'nin altÄ±nda. Kim memleketi soydurmuÅŸ, kim sahip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, rakamlara bakarak konuÅŸalÄ±m. Åžimdi de diyor ki 'Ä°ktidara gelirsek Ã¶ÄŸretmenlere 5 bin liranÄ±n Ã¼zerinde maaÅŸ vereceÄŸim'. Tabii iktidara gelme umudu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her ÅŸeyi sÃ¶yler. Dilin kemiÄŸi yok. BÃ¶ylelerine rahmetli babaannem derdi ki 'Kaval elin, yel Allah'Ä±n, Ã¼fle Kemal Ã¼fle'. Senin ki de bu hesap. Hesap yok kitap yok."

'VATANDAÅžAN HAKKINI SAVUNDUK'

Ak Parti'nin hayalleri gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren parti olduÄŸunu sÃ¶yleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ak Parti sorunlarÄ±, torunlara havale eden deÄŸil, anÄ±nda Ã§Ã¶zen partidir. DaÄŸ gibi sorunlarÄ± daÄŸ gibi hizmetlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren partidir. Geride kalan geÃ§tiÄŸimiz 16 yÄ±lÄ± birlik beraberlik iÃ§erisinde tamamladÄ±k. HiÃ§bir zaman makam mevki peÅŸinde koÅŸmadÄ±k. VatandaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± savunduk, bizi bir araya getiren en Ã¶nemli ÅŸey, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi, milletin refahÄ± oldu. Bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ birÃ§ok defa durdurmak iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±ktÄ±lar. HiÃ§birine fÄ±rsat vermedik. Yolumuza Ã§Ä±kan engelleri aÅŸarak bugÃ¼nlere geldik. Ak Parti kapÄ±sÄ±na mÃ¼hÃ¼r vurmak istediler. Gezi ayaklanmasÄ±nÄ± organize ettiler, baÅŸaramadÄ±lar. Ekonomik ivmeyi durdurmak iÃ§in uluslararasÄ± iÅŸbirlikÃ§ilerle operasyon yaptÄ±lar, yine baÅŸaramadÄ±lar. Sonunda alÃ§ak 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde bulundular yine baÅŸaramadÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ler, kadÄ±nlar, erkekler, 7'den 70'e bÃ¼tÃ¼n millet meydanlara indik, bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alÃ§aklara gereken dersi verdiniz. HiÃ§bir vesayet onlarÄ±, TÃ¼rkiye'yi kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nden dÃ¶ndÃ¼remeyecek" dedi.

'TERÃ–RÃœN BAÅžINI BULUNDUÄžU YERDE EZME HAREKÃ‚TIDIR'

Ak Parti'nin darbecilere, vesayetÃ§ilere, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapanlara bu Ã¼lkeyi teslim etmeyeceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu bÃ¶yle bilinmelidir. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'na Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r millet tam destek veriyor. Ä°Ã§eride dÄ±ÅŸarÄ±da hazmedemeyenler olsa da bu harekÃ¢t bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±k ve baÅŸarÄ±yla devam ediyor. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nÄ±n ne olduÄŸunu anlamak istemeyenler TÃ¼rkiye'ye Ã¶yle ya da bÃ¶yle harekÃ¢tla ilgili kara propaganda yaparak maalesef algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek istiyorlar. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± terÃ¶rÃ¼n baÅŸÄ±nÄ± bulunduÄŸu yerde ezme harekatÄ±dÄ±r. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± zulÃ¼m altÄ±nda inleyen AraplarÄ±n, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizin bu zulÃ¼mden kurtarÄ±lma harekÃ¢tÄ±dÄ±r. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± emperyalistlerin sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± terÃ¶r devletinin, terÃ¶r kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n sona erdirilmesi, yok edilmesi harekÃ¢tÄ±dÄ±r. Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlama, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼venlik altÄ±na alma harekatÄ±dÄ±r. HarekÃ¢tÄ±n hiÃ§bir ÅŸekilde sivillere yÃ¶nelik bir amacÄ± yoktur, bir sonucu yoktur. EÄŸer harekÃ¢tta tek zarar gÃ¶ren varsa o da bizim Hatay'da, Kilis'de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. HarekÃ¢tÄ±nÄ±n 15 gÃ¼nÃ¼nde 90'dan fazla roket saldÄ±rÄ±sÄ±, Hatay'a, Kilis'e, ReyhanlÄ±'ya dÃ¼ÅŸmesi, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, yaralananlarÄ±n olmasÄ±, harekÃ¢tÄ±n ne kadar haklÄ± olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya dost, dÃ¼ÅŸman herkese gÃ¶stermiÅŸtir."

'ALÃ‡AKLARA HAK ETTÄ°ÄžÄ° DERSÄ° VERÄ°RÄ°Z'

Salonda bulunan genÃ§lerin, "BaÅŸbakan bizi Afrin'e gÃ¶tÃ¼r" sloganlarÄ± atmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle dedi:

"GenÃ§ler, kahraman MehmetÃ§ik orada destan yazÄ±yor. KahramanlarÄ±mÄ±z, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz, askerlerimiz o iÅŸi halleder hiÃ§ merak etmeyin. Ama vatan kurtarmak mesele olunca, 81 milyon yollara dÃ¼ÅŸeriz, alÃ§aklara da hak ettiÄŸi dersi veririz. Bu harekÃ¢t komÅŸular iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k demek, bu harekÃ¢t bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n vicdanÄ± demek ama hiÃ§bir zaman terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±na kapÄ±lÄ±p, orada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekÃ¢ta gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara mÃ¼samaha gÃ¶stermeyin. BazÄ±larÄ±nÄ±n Ak Parti'ye olan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, husumeti, o kadar artmÄ±ÅŸ ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. PKK da PYD, YPG, DEAÅž da hepsi aynÄ± yolun yolcusu. Bunlar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir, bunlarÄ±n hiÃ§bir kutsalÄ± yoktur. Bunlar Ã¶ldÃ¼rmek Ã¼zerine, ÅŸiddet Ã¼zerine kurgulanmÄ±ÅŸ, programlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Onun iÃ§in adlarÄ± ne olursa olsun, Irak'a gelip PKK diyecekler, Suriye'ye gelip PYD diyecekler, kendilerini gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸacaklar, bunu bu asil millet yutmaz. Oradaki daÄŸlara terÃ¶rist baÅŸÄ±nÄ±n posterini yapÄ±ÅŸtÄ±ranlar, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bunu gÃ¶rsÃ¼n istiyoruz. ArkasÄ±nda durduklarÄ±, silah verdikleri, sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazladÄ±klarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ek kimliÄŸini hÃ¢lÃ¢ gÃ¶rmedinizse o zaman MehmetÃ§ik bunu size en iyi ÅŸekilde gÃ¶steriyor. Yerle bir ederek, darmadaÄŸÄ±n ederek, siperlerini, mevzilerini yok ederek gÃ¶steriyor. Bu mÃ¼cadele yurt iÃ§inde, hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§erisinde barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik saÄŸlanana kadar devam edecek. Hem komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n hem Ã¼lkemizde yaÅŸayanlarÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal emniyetini saÄŸlayÄ±ncaya kadar devam edecek, Ã¼lkemize dÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek tÃ¼m tehditler ortadan kalkÄ±ncaya kadar devam edecek. Bir yandan bu mÃ¼cadeleyi yaparken, bir yandan da kalkÄ±nma mÃ¼cadelemizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz."