YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaÅŸ tarafÄ±ndan, 17 Ocak 2018â€™de tarihinde, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan, YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent statÃ¼sÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Kanun Teklifi, Ã¼zerinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±larak 31 Ocak 2018 tarihinde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 2'nci kez sunuldu.
Bu ikinci teklif Ã¼zerine Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± kaleme aldÄ±.
Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay yeni taslak ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±ndan bazÄ± noktalarÄ± ÅŸÃ¶ylece aktarabiliriz:,
"Taslakta, okutman, uzman, Ã§evirici, ve eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim planlamacÄ±larÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmsi Ã¶nerilmektedir. Bu Ã¶neri, gerekÃ§ede belirtildiÄŸi gibi, kadrolarÄ±n sadeleÅŸtirilmesi bakÄ±mÄ±ndan yerinde bir Ã¶neridir.
ÃœniversitelerarasÄ± Kurul (ÃœAK) Ã¼yeliÄŸine Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan silahlÄ± kuvvetlerden profesÃ¶r bir Ã¼yenin atanmasÄ±nÄ±n yasadan Ã§Ä±karÄ±lma teklifi, askeri yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n (Harp OkullarÄ±nÄ±n ve Askeri MYOâ€™larÄ±n) Milli Savunma Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde toplanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla doÄŸru bir Ã¶neridir.
ÃœniversitelerarasÄ± Kurul Ã§ok kalabalÄ±k olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸamayacak duruma gelmiÅŸti. Åžu anda 114 Devlet ve 68 VakÄ±f Ã¼niversitesi olmak Ã¼zere, toplam 182 Ã¼niversitemiz var. Her Ã¼niversiteden 2 Ã¼ye olmak Ã¼zere ( rektÃ¶r + senatonun seÃ§tiÄŸi Ã¼ye) olmak Ã¼zere ÃœAKâ€™Ä±n toplam 364 Ã¼ye ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok zordu. DolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸabilir sayÄ±da (11 Ã¼ye) bir YÃ¶netim Kurulu teÅŸkili iyi olmuÅŸtur.
YabancÄ± dilin doÃ§entliÄŸe ertelenmesi, ve 55 gibi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir puanÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmesi, yabancÄ± dili Ã¶nemsememe imasÄ± taÅŸÄ±makta, ve geÃ§miÅŸten daha gerilere gitmemiz anlamÄ±na gelmektedir.
AyrÄ±ca, teklif ile doÃ§entlik ve yardÄ±mcÄ± doÃ§entlikte yapÄ±lmak istenenin amacÄ±, ilkesi, felsefesi yoktur. On beÅŸ gÃ¼n ara ile birbirine zÄ±t iki teklif sunulmasÄ± da buna iÅŸaret etmektedir. Bu teklifin kanunlaÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz bir sonuÃ§ doÄŸuracaÄŸinÄ± gÃ¶rmek hiÃ§ zor deÄŸildir. Bu teklif mevcut kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ± daha da bÃ¼yÃ¼tecektir."Â
Prof. GÃ¼nay'Ä±n konu ile ilgili makalesinin tamamÄ±nÄ± okumak iÃ§inÂ TIKLAYINIZ
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan, ATV'de yayÄ±nlanan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak okuma yazma seferberliÄŸini baÅŸlattÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 13 Ocak'ta yabancÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'nÄ±n (TYS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaksa, binlerce kilometre Ã¶telerden gelip, kardeÅŸ ve dost topraklarÄ± iÅŸgal etmek isteyenlere karÅŸÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ile DiÅŸ HekimliÄŸi AlanÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni YaklaÅŸÄ±mlar" konulu konferans baÅŸkent Tiflis'te baÅŸladÄ±. TÃ¼rk ve GÃ¼rcÃ¼ uzmanlar baÅŸkentte izsiz tiroid ameliyatÄ± yaptÄ±
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KPSS'nin birinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 11-20 AralÄ±k'ta Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca tercihler alÄ±nacak.
Prof. Dr. Ã‡ekin, "Ã§aÄŸÄ±n vebasÄ±" olarak nitelenen obeziteye kÃ¶tÃ¼ beslenme ve hareketsizlik dÄ±ÅŸÄ±nda etken olan Ã§ok sayÄ±da sebepten birinin de burun solunumunun bozulmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde 12-14 Nisan tarihlerinde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
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