18:00, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaÅŸ tarafÄ±ndan, 17 Ocak 2018â€™de tarihinde, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan, YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent statÃ¼sÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Kanun Teklifi, Ã¼zerinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±larak 31 Ocak 2018 tarihinde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 2'nci kez sunuldu.

Bu ikinci teklif Ã¼zerine Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± kaleme aldÄ±.

Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay yeni taslak ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±ndan bazÄ± noktalarÄ± ÅŸÃ¶ylece aktarabiliriz:,

"Taslakta, okutman, uzman, Ã§evirici, ve eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim planlamacÄ±larÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmsi Ã¶nerilmektedir. Bu Ã¶neri, gerekÃ§ede belirtildiÄŸi gibi, kadrolarÄ±n sadeleÅŸtirilmesi bakÄ±mÄ±ndan yerinde bir Ã¶neridir.

ÃœniversitelerarasÄ± Kurul (ÃœAK) Ã¼yeliÄŸine Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan silahlÄ± kuvvetlerden profesÃ¶r bir Ã¼yenin atanmasÄ±nÄ±n yasadan Ã§Ä±karÄ±lma teklifi, askeri yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n (Harp OkullarÄ±nÄ±n ve Askeri MYOâ€™larÄ±n) Milli Savunma Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde toplanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla doÄŸru bir Ã¶neridir.

ÃœniversitelerarasÄ± Kurul Ã§ok kalabalÄ±k olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸamayacak duruma gelmiÅŸti. Åžu anda 114 Devlet ve 68 VakÄ±f Ã¼niversitesi olmak Ã¼zere, toplam 182 Ã¼niversitemiz var. Her Ã¼niversiteden 2 Ã¼ye olmak Ã¼zere ( rektÃ¶r + senatonun seÃ§tiÄŸi Ã¼ye) olmak Ã¼zere ÃœAKâ€™Ä±n toplam 364 Ã¼ye ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok zordu. DolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸabilir sayÄ±da (11 Ã¼ye) bir YÃ¶netim Kurulu teÅŸkili iyi olmuÅŸtur.

YabancÄ± dilin doÃ§entliÄŸe ertelenmesi, ve 55 gibi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir puanÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmesi, yabancÄ± dili Ã¶nemsememe imasÄ± taÅŸÄ±makta, ve geÃ§miÅŸten daha gerilere gitmemiz anlamÄ±na gelmektedir.

AyrÄ±ca, teklif ile doÃ§entlik ve yardÄ±mcÄ± doÃ§entlikte yapÄ±lmak istenenin amacÄ±, ilkesi, felsefesi yoktur. On beÅŸ gÃ¼n ara ile birbirine zÄ±t iki teklif sunulmasÄ± da buna iÅŸaret etmektedir. Bu teklifin kanunlaÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz bir sonuÃ§ doÄŸuracaÄŸinÄ± gÃ¶rmek hiÃ§ zor deÄŸildir. Bu teklif mevcut kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ± daha da bÃ¼yÃ¼tecektir."Â

Prof. GÃ¼nay'Ä±n konu ile ilgili makalesinin tamamÄ±nÄ± okumak iÃ§inÂ TIKLAYINIZ