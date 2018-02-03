DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:53, 03 Åžubat 2018 Cumartesi
Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
18:00, 03 Åžubat 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaÅŸ tarafÄ±ndan, 17 Ocak 2018â€™de tarihinde, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan, YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent statÃ¼sÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Kanun Teklifi, Ã¼zerinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±larak 31 Ocak 2018 tarihinde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 2'nci kez sunuldu.

Bu ikinci teklif Ã¼zerine Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± kaleme aldÄ±.

Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay yeni taslak ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±ndan bazÄ± noktalarÄ± ÅŸÃ¶ylece aktarabiliriz:,

"Taslakta, okutman, uzman, Ã§evirici, ve eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim planlamacÄ±larÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmsi Ã¶nerilmektedir. Bu Ã¶neri, gerekÃ§ede belirtildiÄŸi gibi, kadrolarÄ±n sadeleÅŸtirilmesi bakÄ±mÄ±ndan yerinde bir Ã¶neridir.

ÃœniversitelerarasÄ± Kurul (ÃœAK) Ã¼yeliÄŸine Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan silahlÄ± kuvvetlerden profesÃ¶r bir Ã¼yenin atanmasÄ±nÄ±n yasadan Ã§Ä±karÄ±lma teklifi, askeri yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n (Harp OkullarÄ±nÄ±n ve Askeri MYOâ€™larÄ±n) Milli Savunma Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde toplanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla doÄŸru bir Ã¶neridir.

ÃœniversitelerarasÄ± Kurul Ã§ok kalabalÄ±k olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸamayacak duruma gelmiÅŸti. Åžu anda 114 Devlet ve 68 VakÄ±f Ã¼niversitesi olmak Ã¼zere, toplam 182 Ã¼niversitemiz var. Her Ã¼niversiteden 2 Ã¼ye olmak Ã¼zere ( rektÃ¶r + senatonun seÃ§tiÄŸi Ã¼ye) olmak Ã¼zere ÃœAKâ€™Ä±n toplam 364 Ã¼ye ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok zordu. DolayÄ±sÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸabilir sayÄ±da (11 Ã¼ye) bir YÃ¶netim Kurulu teÅŸkili iyi olmuÅŸtur.

YabancÄ± dilin doÃ§entliÄŸe ertelenmesi, ve 55 gibi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir puanÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmesi, yabancÄ± dili Ã¶nemsememe imasÄ± taÅŸÄ±makta, ve geÃ§miÅŸten daha gerilere gitmemiz anlamÄ±na gelmektedir.

AyrÄ±ca, teklif ile doÃ§entlik ve yardÄ±mcÄ± doÃ§entlikte yapÄ±lmak istenenin amacÄ±, ilkesi, felsefesi yoktur. On beÅŸ gÃ¼n ara ile birbirine zÄ±t iki teklif sunulmasÄ± da buna iÅŸaret etmektedir. Bu teklifin kanunlaÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz bir sonuÃ§ doÄŸuracaÄŸinÄ± gÃ¶rmek hiÃ§ zor deÄŸildir. Bu teklif mevcut kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ± daha da bÃ¼yÃ¼tecektir."Â 

Prof. GÃ¼nay'Ä±n konu ile ilgili makalesinin tamamÄ±nÄ± okumak iÃ§inÂ TIKLAYINIZ



Ä°lgili Konular TBMM YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent YÃ–K
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim Haberleri
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA dan Arnavutluk a eÄŸitim desteÄŸi
TÄ°KAâ€™dan Arnavutlukâ€™a eÄŸitim desteÄŸi

TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan okuma yazma seferberliÄŸi baÅŸlattÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan okuma yazma seferberliÄŸi baÅŸlattÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan, ATV'de yayÄ±nlanan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak okuma yazma seferberliÄŸini baÅŸlattÄ±.
2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TYS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TYS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 13 Ocak'ta yabancÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'nÄ±n (TYS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi'ne kÄ±nama
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi'ne kÄ±nama

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaksa, binlerce kilometre Ã¶telerden gelip, kardeÅŸ ve dost topraklarÄ± iÅŸgal etmek isteyenlere karÅŸÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
Ã–SYM DUS ve STS sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± TIKLA
Ã–SYM, DUS ve STS sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± | TIKLA

DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ile DiÅŸ HekimliÄŸi AlanÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼rcistan arasÄ±nda saÄŸlÄ±k iÅŸ birliÄŸi
TÃ¼rkiye ile GÃ¼rcistan arasÄ±nda saÄŸlÄ±k iÅŸ birliÄŸi

"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni YaklaÅŸÄ±mlar" konulu konferans baÅŸkent Tiflis'te baÅŸladÄ±. TÃ¼rk ve GÃ¼rcÃ¼ uzmanlar baÅŸkentte izsiz tiroid ameliyatÄ± yaptÄ±
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± TIKLA
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA

2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2018 KPSS yerleÅŸtirme takvimi aÃ§Ä±klandÄ±
2018 KPSS yerleÅŸtirme takvimi aÃ§Ä±klandÄ±

KPSS'nin birinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 11-20 AralÄ±k'ta Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca tercihler alÄ±nacak.
Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± obezite nedeni
Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± obezite nedeni

Prof. Dr. Ã‡ekin, "Ã§aÄŸÄ±n vebasÄ±" olarak nitelenen obeziteye kÃ¶tÃ¼ beslenme ve hareketsizlik dÄ±ÅŸÄ±nda etken olan Ã§ok sayÄ±da sebepten birinin de burun solunumunun bozulmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Robotbilimciler BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde buluÅŸacak
Robotbilimciler BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde buluÅŸacak

TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde 12-14 Nisan tarihlerinde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek
quot Ã–zbekistanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BuluÅŸmasÄ± quot
"Ã–zbekistanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BuluÅŸmasÄ±"

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'nde bir araya geldi
18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili baÅŸladÄ±
18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili baÅŸladÄ±

Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Kanseri semptomlarÄ±ndan Ã¶nce teÅŸhis edebilen test denendi
Kanseri semptomlarÄ±ndan Ã¶nce teÅŸhis edebilen test denendi

Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
MEB'den quot Ã‡ince seÃ§meli ders quot iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma
MEB'den "Ã‡ince seÃ§meli ders" iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. GenÃ§oÄŸlu, "ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak" dedi
18 milyon Ã¶ÄŸrencinin karne heyecanÄ±
18 milyon Ã¶ÄŸrencinin karne heyecanÄ±

Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karne heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor

Haberler

OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±
OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±

2018 bÃ¼tÃ§esi onaylandÄ±
2018 bÃ¼tÃ§esi onaylandÄ±

Milli Saraylar'Ä± 2017'de 1 milyon 100 bin kiÅŸi gezdi
Milli Saraylar'Ä± 2017'de 1 milyon 100 bin kiÅŸi gezdi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ± Meclis takibinde
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ± Meclis takibinde

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman Pakistan'da
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman Pakistan'da

Meclis'te 2018 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi
Meclis'te 2018 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Sabah ile bir araya geldi
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Sabah ile bir araya geldi

TBMM'de bÃ¼tÃ§e maratonu sona eriyor
TBMM'de bÃ¼tÃ§e maratonu sona eriyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 