23:44, 03 Şubat 2018 Cumartesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda tank isabet aldı: 5 şehit





Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 askerimizin, tankımıza yapılan saldırı neticesinde şehit olduğunu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığınca harekat kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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