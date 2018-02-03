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23:44, 03 Şubat 2018 Cumartesi

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Zeytin Dalı Harekatı'nda tank isabet aldı: 5 şehit
Zeytin Dalı Harekatı'nda tank isabet aldı: 5 şehit

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 askerimizin, tankımıza yapılan saldırı neticesinde şehit olduğunu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığınca harekat kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



İlgili Konular Afrin zeytin dalı harekatı Suriye
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