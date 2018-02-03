Zeytin Dalı Harekatı'nda tank isabet aldı: 5 şehit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanlığınca harekat kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
ABD'de, son bir haftada 16 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle. Ekim ayından bu yana ABD'de grip kaynaklı ölümlerin sayısı 53'e çıktı
İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'ya, Gazze'de gittikçe artan ciddi krizler konusunda uyarıda bulundu
BM Güvenlik Konseyine sunulan raporda, Pyongyang yönetiminin, BM yaptırımlarına aykırı olarak yaptığı ihracattan geçen yılın son 9 ayında yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü
Şirin Tegab ilçesindeki Azadi Partisi binasına Taliban üyelerince düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler, yeni liderlerini belirlemek için oy veriyor
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 askerimizin, tankımıza yapılan saldırı neticesinde şehit olduğunu bildirildi.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor” açıklamasında bulundu
Koalisyon uçakları, Beyda'nın Natıa ilçesinde Husilere ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi
Mısır'da yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulundu
Afrika Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptığı açıklamada, Afrika'nın tüm dünya için önemli bir kıta olduğunu anlattı.
PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor
Irak güçleri Enbar çölüne DEAŞ operasyonu başlattı