KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yeniden CHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'milli ittifak' daveti

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'millilik' sÃ¶ylemini eleÅŸtirerek, "AK Parti'ye bak, milli ittifak var. Buyur sen de katÄ±l, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸmekle olur" dedi.