GÃ¼ncelleme: 09:48, 04 Åžubat 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 4 Åžubat 2018





GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek. (Ä°stanbul/18.00) 2- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Parti Meclisi ve YÃ¼ksek Disiplin Kurulu Ã¼yelikleri iÃ§in seÃ§im yapÄ±lacak. (Ankara/10.00)Â 3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Tokat Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak, valiliÄŸe ziyarette bulunacak. (Tokat/13.00/14.30)Â 2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Ä°stanbul SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek. (Ä°stanbul/10.00) 3- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin il teÅŸkilatÄ±nÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, 1923 Projenin Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak. (Mersin/13.15/14.00/15.15)Â 4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, STK'ler ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ± ve KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, Yedikuyular Kayak Tesisi'ni ziyaret edecek, DulkadiroÄŸlu GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi ve Ticaret ve Sanayi OdasÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek iÅŸ adamlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yer alacak. (KahramanmaraÅŸ/10.45-18.00) 5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, KadÄ±n KollarÄ± Ä°l Kongresi'ne, GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne ve partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen vefa yemeÄŸine katÄ±lacak. (Aksaray/13.30/NiÄŸde/16.00/18.30)Â 6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iÄŸdem Karaaslan, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸehit ailesine ziyarette bulunacak, partisinin 5. OlaÄŸan Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresine iÅŸtirak edecek. (Kastamonu/11.00-16.00) 7- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "Sosyal Politikalarda GÃ¶nÃ¼l AdÄ±mlarÄ± Gaziantep'i Dinliyoruz" programÄ±na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret ederekÂ belediyeye ait Mutlu Kafe'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacakÂ ve Ã§eÅŸitli ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek. (Gaziantep/09.30-17.00)Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ° 1- GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. (LefkoÅŸa/Limasol)Â Â SPOR 1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 20. haftaya OsmanlÄ±spor-Kayserispor, KasÄ±mpaÅŸa-Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek. (Ankara/Ä°stanbul/13.30/Konya/16.00/Sivas/19.00)Â 2- Hentbol KadÄ±nlar EHF KupasÄ± C Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nÄ±n Viborg takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek. (Kastamonu/17.00)Â 3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 17. hafta, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-Anadolu Efes, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Gaziantep Basketbol, Trabzonspor-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak. (Ä°stanbul/13.00-19.30/Ä°zmir/15.15/Trabzon/17.00)Â 4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 17. hafta, Adana ASKÄ°-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±yla sona erecek. (Adana/13.00)Â 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta, Halkbank-BeÅŸiktaÅŸ, Seramiksan-NilÃ¼fer Belediyespor, FenerbahÃ§e-Ä°lbank, KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Ã‡anakkale Belediyespor, VakÄ±fBank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak. (Ankara/Manisa/14.00/Ä°stanbul/14.00-16.00-17.00)Â 6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftasÄ±, Jeopark Kula Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±yla sona erecek. (Manisa/Ä°zmir/14.00)Â 7- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig'de 16. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak, KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'deÂ 16. haftaya 2 maÃ§la devam edilecek. 8- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftaya, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor-Samsunspor, Denizlispor-EskiÅŸehirspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Ä°stanbulspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. (Ankara/Adana/13.00/Denizli/15.30/Giresun/18.00)Â 9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.

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