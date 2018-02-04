TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 4 Åžubat 2018

1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
(Ä°stanbul/18.00)
2- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Parti Meclisi ve YÃ¼ksek Disiplin Kurulu Ã¼yelikleri iÃ§in seÃ§im yapÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Tokat Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak, valiliÄŸe ziyarette bulunacak.
(Tokat/13.00/14.30)Â
2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Ä°stanbul SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/10.00)
3- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin il teÅŸkilatÄ±nÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, 1923 Projenin Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
(Mersin/13.15/14.00/15.15)Â
4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, STK'ler ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ± ve KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, Yedikuyular Kayak Tesisi'ni ziyaret edecek, DulkadiroÄŸlu GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi ve Ticaret ve Sanayi OdasÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek iÅŸ adamlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yer alacak.
(KahramanmaraÅŸ/10.45-18.00)
5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, KadÄ±n KollarÄ± Ä°l Kongresi'ne, GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne ve partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen vefa yemeÄŸine katÄ±lacak.
(Aksaray/13.30/NiÄŸde/16.00/18.30)Â
6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iÄŸdem Karaaslan, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸehit ailesine ziyarette bulunacak, partisinin 5. OlaÄŸan Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresine iÅŸtirak edecek.
(Kastamonu/11.00-16.00)
7- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "Sosyal Politikalarda GÃ¶nÃ¼l AdÄ±mlarÄ± Gaziantep'i Dinliyoruz" programÄ±na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret ederekÂ belediyeye ait Mutlu Kafe'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacakÂ ve Ã§eÅŸitli ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Gaziantep/09.30-17.00)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
(LefkoÅŸa/Limasol)Â
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SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 20. haftaya OsmanlÄ±spor-Kayserispor, KasÄ±mpaÅŸa-Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.
(Ankara/Ä°stanbul/13.30/Konya/16.00/Sivas/19.00)Â
2- Hentbol KadÄ±nlar EHF KupasÄ± C Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nÄ±n Viborg takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.
(Kastamonu/17.00)Â
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 17. hafta, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-Anadolu Efes, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Gaziantep Basketbol, Trabzonspor-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00-19.30/Ä°zmir/15.15/Trabzon/17.00)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 17. hafta, Adana ASKÄ°-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±yla sona erecek.
(Adana/13.00)Â
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta, Halkbank-BeÅŸiktaÅŸ, Seramiksan-NilÃ¼fer Belediyespor, FenerbahÃ§e-Ä°lbank, KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Ã‡anakkale Belediyespor, VakÄ±fBank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Ankara/Manisa/14.00/Ä°stanbul/14.00-16.00-17.00)Â
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftasÄ±, Jeopark Kula Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±yla sona erecek.
(Manisa/Ä°zmir/14.00)Â
7- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig'de 16. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak, KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'deÂ 16. haftaya 2 maÃ§la devam edilecek.
8- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftaya, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor-Samsunspor, Denizlispor-EskiÅŸehirspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Ä°stanbulspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek.
(Ankara/Adana/13.00/Denizli/15.30/Giresun/18.00)Â
9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) devlet, hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'de baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
TSK tarafÄ±ndan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin'de PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± izleniyor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, RTÃœK Marmara BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.