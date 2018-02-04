GÃ¼ncelleme: 10:28, 04 Åžubat 2018 Pazar

ABD'de gripten Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de, son bir hafta iÃ§indeÂ 16 Ã§ocuÄŸunÂ daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ekim ayÄ±ndan bu yanaÂ gripten Ã¶lenlerinÂ sayÄ±sÄ± 53 oldu.

ABD HastalÄ±k Kontrol ve Korunma Merkezlerinden (CDC) yapÄ±lan haftalÄ±k aÃ§Ä±klamada, son 7 gÃ¼nde ABD genelinde 16 Ã§ocuÄŸun daha gripten dolayÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Bu durumda ekim ayÄ±ndan bu yana grip nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 53'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

CDC BaÅŸkan vekili Anne Schuchat, 2010'dan bu yana grip kaynaklÄ± hastaneye baÅŸvuru istatistiklerinde, bu yÄ±l en yÃ¼ksek rakamÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

AÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l H3N2 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaygÄ±n olduÄŸu, bu virÃ¼sÃ¼n farklÄ± komplikasyonlara yol aÃ§abildiÄŸi, hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± vakalarÄ±n ise Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Schuchat, bu yÄ±lki komplikasyon ve vakalarÄ±n Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re Ã§ok aÄŸÄ±r geÃ§tiÄŸini ve hastaneye baÅŸvurularda riskli hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±llardan fazla olduÄŸunu vurguladÄ±.

Yetkililer, ABD HÃ¼kÃ¼metinin griple mÃ¼cadele iÃ§in birÃ§ok alanda tedbirler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak herkesin kendini ve aile bireylerini gripten koruma konusunda hassas davranmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.