Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'ndan, Heniyye'nin 'terÃ¶r' listesine almasÄ±na tepki

Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±, ABD'nin,Â Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine almasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n meselelerini savunan baÄŸÄ±msÄ±z bir kurum olarak Ã§alÄ±ÅŸanÂ Ä°slam Ulusal KonferansÄ±Â tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Heniyye'nin, direniÅŸi ve Filistin'e verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k destek nedeniyle terÃ¶r listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
ABD'nin kararÄ±na karÅŸÄ± Heniyye'ye destek mesajÄ± verilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kararÄ±n "Siyonistler ile onlarÄ±n terÃ¶rist, Ä±rkÃ§Ä± ve suÃ§lu yandaÅŸlarÄ±nÄ±n" teÅŸvikiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n, Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'nÄ±n, direniÅŸe ve Filistin halkÄ±nÄ±n KudÃ¼s ve tÃ¼m Filistin topraklarÄ±ndaki intifadasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde oylarÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ±nÄ± alan Nikos Anastasiadis, yeniden KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n lideri seÃ§ildi
Tayvan adasÄ±nda 5,1 ÅŸiddetinde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Maldivler'de BaÅŸsavcÄ± Muhammed Anil, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'u azledemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin sÃ¼rgÃ¼ndeki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed NaÅŸid ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anil ve diÄŸer yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n darbe anlamÄ±na geldiÄŸini savundu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir okulun iki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ruhsatsÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Togo Devlet BaÅŸkanÄ± Faure Gnassingbeâ€™nin anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimine karÅŸÄ±, son iki gÃ¼ndÃ¼r baÅŸkent Lomeâ€™de binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan sokaklarda gÃ¶steri dÃ¼zenleniyor
BelÃ§ika'nÄ±n Valonya ve Flaman bÃ¶lgelerinde helak kesimi yasaklayan tasarÄ±ya karÅŸÄ± Anayasa Mahkemesinde 51 dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri, azÄ±nlÄ±klara dÃ¶nÃ¼k baskÄ±larÄ±, savaÅŸ suÃ§larÄ± ve uyuÅŸturucu ticareti Suriye'de gÃ¶rev yapan uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin raporlarÄ±nda yer aldÄ±
Kuzey Sina vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SNHR, Esad rejimi, PYD/PKK ve DEAÅž, askeri muhalifler ile rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n keyfi tutuklama ve alÄ±koymalarÄ±na iliÅŸkin ocak ayÄ± raporunu yayÄ±nladÄ±. Raporda, Suriye'de 496 kiÅŸinin keyfi olarak tutuklandÄ±ÄŸÄ± veya alÄ±konulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Fransa'nÄ±n Afrikaâ€™daki birÃ§ok Ã¼lkede sÃ¶mÃ¼rgecilik dÃ¶nemi ve sonrasÄ±ndaki insan haklarÄ± ihlallerinin izleri halen gÃ¶rÃ¼lebiliyor
Japon otomobil Ã¼reticisi Toyota'nÄ±n, Ã‡inâ€™deki 181 bin 797 aracÄ±nÄ± hava yastÄ±klarÄ±ndaki iÅŸlev bozukluÄŸu nedeniyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ RÄ±n, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yayÄ±mlanan NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesiâ€™nde Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼ konusunda Ã§arpÄ±tma ve abartma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bu rapora kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Somalili SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nce eÄŸitilen bir ekibin kendisine ve ailesine suikast giriÅŸiminde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi
Pakistan ile Hindistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulamayan KeÅŸmir sorunu, GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ± olmaya devam ediyor
Londra'daki evinin yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 19 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Ã–zcan isimli TÃ¼rk gencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
ABD'nin, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine almasÄ±na Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±nca tepki gÃ¶sterildi.