GÃ¼ncelleme: 10:43, 04 Åžubat 2018 Pazar

Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'ndan, Heniyye'nin 'terÃ¶r' listesine almasÄ±na tepki





ABD'nin, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine almasÄ±na Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±nca tepki gÃ¶sterildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas'taki Ä°slam Ulusal KonferansÄ±, ABD'nin,Â Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'yi terÃ¶r listesine almasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n meselelerini savunan baÄŸÄ±msÄ±z bir kurum olarak Ã§alÄ±ÅŸanÂ Ä°slam Ulusal KonferansÄ±Â tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Heniyye'nin, direniÅŸi ve Filistin'e verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k destek nedeniyle terÃ¶r listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. ABD'nin kararÄ±na karÅŸÄ± Heniyye'ye destek mesajÄ± verilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kararÄ±n "Siyonistler ile onlarÄ±n terÃ¶rist, Ä±rkÃ§Ä± ve suÃ§lu yandaÅŸlarÄ±nÄ±n" teÅŸvikiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n, Ä°slam Ulusal KonferansÄ±'nÄ±n, direniÅŸe ve Filistin halkÄ±nÄ±n KudÃ¼s ve tÃ¼m Filistin topraklarÄ±ndaki intifadasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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