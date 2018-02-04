GÃ¼ncelleme: 10:58, 04 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ngiltere'de 19 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Londra'daki evinin yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 19 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Ã–zcan isimli TÃ¼rk gencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'ninÂ baÅŸkentiÂ Londra'daÂ yerleÅŸikÂ TÃ¼rk genci Hasan Ã–zcanÂ (19), uÄŸradÄ±ÄŸÄ±Â bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±daÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–zcan'Ä±n ailesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n dÃ¼n yerel saatle 22.40 (TSÄ° 01.40) civarÄ±nda, kentin doÄŸusundaki Barking semtinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. Ã–zcan'Ä±n, evinin yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. Ã–zcan'Ä±n daha Ã¶nce de aynÄ± kiÅŸi veya kiÅŸilerin hedefi olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, eskiden yaÅŸanan bÄ±Ã§aklÄ± bir kavganÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rganlarÄ±n, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ancak delil yetersizliÄŸi sebebiyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Barking polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da ekiplerin Abbey Caddesi Ã¼zerinde bir bÄ±Ã§aklanma olayÄ±yla ilgilendiÄŸi ve caddenin polis kordonuyla Ã§evrildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve henÃ¼z kimsenin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten polis, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na, emniyet yetkilileriyle iletiÅŸime geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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