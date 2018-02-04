GÃ¼ncelleme: 11:14, 04 Åžubat 2018 Pazar

GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ±: KeÅŸmir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KeÅŸmirÂ sorunu, Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgesinden kurtulan Hint YarÄ±madasÄ±'nda Pakistan ve Hindistan'Ä±n iki ayrÄ± Ã¼lke olarak AÄŸustos 1947'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan etmesiyle baÅŸladÄ±.

Ä°ngilizler, bÃ¶lgenin demografik ve coÄŸrafi yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶zetmeksizin iki Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§izdi. MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu bÃ¶lgeler Pakistan'a, HindularÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerler ise Hindistan'a bÄ±rakÄ±ldÄ±.

NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'a yakÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir'in Hindistan'a mÄ± yoksa Pakistan'a mÄ± katÄ±lacaÄŸÄ±na KeÅŸmir halkÄ± tarafÄ±ndan karar verilmesi istendi. Bu karar, Pakistan ile Hindistan arasÄ±nda yaÅŸanan dÃ¶rt savaÅŸtan Ã¼Ã§Ã¼ne yol aÃ§an KeÅŸmir sorunun baÅŸlamasÄ±na neden oldu.

KeÅŸmirÂ halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da Maharaja Hari Singh (KeÅŸmir Prensi), KeÅŸmir'in Hindistan'a baÄŸlanmasÄ±na karar verdi. Maharaja'nÄ±n bu kararÄ±na tepki gÃ¶steren KeÅŸmirliler, prense karÅŸÄ± isyan baÅŸlattÄ±. Pakistan'dan KeÅŸmir'e gelen mÃ¼cahitler de isyana destek verdi.

Artan protestolar nedeniyle kontrolÃ¼ kaybeden Maharaja, isyanÄ± bastÄ±rmak iÃ§in Hindistan'dan yardÄ±m istedi. KeÅŸmir prensinin yardÄ±m talebine olumlu cevap veren Yeni Delhi yÃ¶netimi isyanÄ± bastÄ±rmak iÃ§in askerleriyle bÃ¶lgeyi iÅŸgal etti.

Pakistan ordusu ise hem bÃ¶lge halkÄ±nÄ± korumak hem de PakistanlÄ± mÃ¼cahitlere destek vermek amacÄ±yla KeÅŸmir'e asker gÃ¶nderdi.

BÃ¶ylece iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra 22 Ekim 1947'de KeÅŸmir yÃ¼zÃ¼nden baÅŸladÄ±. SavaÅŸ, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ara buluculuÄŸunda 1 Ocak 1949'da imzalanan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±yla sona erdi.

AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, iki Ã¼lke bÃ¶lgedeki askerlerini geri Ã§ekecek ve KeÅŸmir'in geleceÄŸi BM gÃ¶zetimindeki halkoyuyla belirlenecekti. Hindistan, ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uymayÄ± reddederek KeÅŸmir'den askerlerini geri Ã§ekmedi ve iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.

Åžu anda KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45â€™i Hindistan, yÃ¼zde 35â€™i de Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunuyor. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sinde ise Ã‡in hakimiyeti mevcut.

KeÅŸmir, Pakistan ile Hindistan arasÄ±nda 1965 ve 1999 yÄ±llarÄ±nda iki savaÅŸa daha yol aÃ§tÄ±.

KEÅžMÄ°R'Ä°N BUGÃœNÃœ

Hindistan'Ä±n BM GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±z bir referandum yapÄ±lmasÄ± kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± KeÅŸmir sorununu Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸe iten en Ã¶nemli neden olarak gÃ¶steriliyor. Yeni Delhi yÃ¶netimi, 70 yÄ±ldÄ±r bÃ¶lgedeki askeri gÃ¼cÃ¼ ile "Cammu KeÅŸmir" halkÄ±nÄ±n Hindistan'dan ayrÄ±lma isteÄŸini bastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin KeÅŸmir'deki sivil halka ve direniÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet zaman zaman uluslararasÄ± camianÄ±n gÃ¼ndemine geliyor. BÃ¶lgedeki olaylar her geÃ§en gÃ¼n artarak devam ediyor.

KeÅŸmir'de uzun yÄ±llardÄ±r devam eden protestolar, direniÅŸÃ§i Burhan Vani'nin 8 Haziran 2016'da Hint askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sonra arttÄ±. Hindistan yÃ¶netimi, eyalet genelindeki protestolarÄ± bastÄ±rmak iÃ§in ÅŸiddete baÅŸvurdu.

KeÅŸmir'deki olaylarla ilgili haberler yapan KeÅŸmir Medya Servisinin verilerine gÃ¶re, Haziran 2016'dan bu yana yaÅŸanan gÃ¶sterilerde Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin protestoculara karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± ve ateÅŸ aÃ§masÄ± nedeniyle 174 KeÅŸmirli sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

ProtestolarÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in Hint polisi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan plastik mermiler nedeniyle 73 gÃ¶sterici kÃ¶r olurken, 207 gÃ¶sterici de tek gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybetti. GÃ¶sterilerde 18 bin 990 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve bunlardan 818'i tutuklandÄ±.

KeÅŸmir'de son 30 yÄ±lda yaÅŸanan olaylarda ise 94 bin 888 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KEÅžMÄ°R SORUNUNUN Ã‡Ã–ZÃœMÃœ

Pakistan,Â KeÅŸmirÂ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n BMGK'nin 1948'de aldÄ±ÄŸÄ± referandum kararÄ±ndan geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Yeni Delhi yÃ¶netimi ise nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man bÃ¶lgede olasÄ± bir referandumda halkÄ±n Hindistan'dan ayrÄ±lma yÃ¶nÃ¼nde oy kullanacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸu iÃ§in bu fikre sÄ±cak bakmÄ±yor.

NÃ¼kleer silaha sahip Hindistan ve Pakistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir gerginliÄŸi bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± tehdit ediyor. Ä°slamabad ile Yeni Delhi arasÄ±ndaki olasÄ± bir savaÅŸÄ±n nÃ¼kleer Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinden endiÅŸe ediliyor. Eski ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton, KeÅŸmir'in nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi bir yer haline geldiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Hindistan'Ä±n bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n isteklerini ÅŸiddetle bastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ imkansÄ±z hale getiriyor.

Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n neredeyse imkansÄ±z olduÄŸu kaydedilen KeÅŸmir sorunu, daha uzun yÄ±llar GÃ¼ney Asya'nÄ±n kanayan yarasÄ± olmaya devam edecek gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.